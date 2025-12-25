この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「うつ病のつらさが増してしまう意外な６つのこと」と題した動画を公開。うつ病は本人にしか分からない複雑な心の病気であり、周囲の人が良かれと思ってした行動が、かえって当事者のつらさを増してしまう可能性があることを専門家が解説した。

動画ではまず、うつ病が「脳の機能が低下した状態」であり、気持ちの持ちようや努力で解決できる問題ではないことを強調する。その上で、回復を妨げてしまう可能性のある意外な行動として6つの項目が挙げられた。

最初に挙げられたのは「人と会う」ことだ。うつ病の人は心のエネルギーが枯渇しており、「笑顔を作れない」「会話のテンポが合わせられない」といった状態にある。そのため、たとえ心配してくれている親しい友人からであっても、会う約束そのものが大きなストレスとなり、かえって落ち込ませてしまうという。

次に「励まされる」ことも逆効果になる場合があると指摘する。「うつ病は気持ちの問題だよ」「そろそろ働けそうだね」といった言葉は、励ましているつもりでも、当事者には「努力が足りない」と責められているように聞こえてしまう。本人はすでに「怠けているのではないか」と自分を責めている状態にあり、こうした言葉はさらに自己否定感を強めてしまうのだ。

また、「不安定な時期の早起き訓練」や「過去のルーティンをこなそうとすること」も危険であると解説。病状が不安定な急性期はとにかく休息が必要であり、無理に活動しようとするとエネルギーを消耗し、回復を遅らせる原因になる。「病気だからできないことはやらない」と割り切る勇気が求められる。

興味深いのは、「予定が入っていること」と、その逆の「心配されないこと」が、どちらもつらさの原因になりうるとの指摘だ。うつ病は日によって症状に波があるため、先の予定は大きなプレッシャーとなる。一方で、人との交流を避けているうちに誰からも連絡が来なくなると、「迷惑だと思われている」「忘れられてしまった」という孤独感に苛まれてしまうという複雑な心理状態についても触れた。

動画は、うつ病が本人の怠けや努力不足ではなく、脳の機能低下による病気であることを改めて強調し、周囲の人はその特性をよく理解した上で、本人のペースに合わせたサポートをすることが重要だと締めくくっている。

