『おそ松さん』ファン参加企画総選挙結果発表で公約実現 「松野カラ松デジタル写真集」配布決定
テレビアニメ『おそ松さん』が10月6日に10周年を迎えたことを記念して実施されたファン参加型投票企画『おそ松さん総選挙』の結果が発表された。
本企画は、アニメ放送10年間の中から、各部門ごとに好きなシーンやエピソードが投票によって選出された。
表情部門では、第1期第7話「トド松と5人の悪魔」でのトド松の表情が1位となったほか、各キャラの実現してほしい公約を投票してもらうキャラクター部門では「松野カラ松」が1位となり、公約として掲げていた「松野カラ松デジタル写真集」の配布が決定した。その他、部門別の結果は本作の公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
また、セリフ部門のノミネート作品計6作品が、2026年1月1日より1周間限定でYouTubeにて一挙配信予定となっている。
さらに、大規模物販イベント「大松の市」が26年3月26日〜31日に東京・東武百貨店 池袋本店にて開催される。あわせてロゴも発表された。「大松の市」限定描き下ろしグッズや入野自由グッズ開発室にて制作したグッズの販売を予定している。
さらに、第4期のオリジナルサウンドトラック「おそ松さん Original Sound Track Album4」が、26年3月25日発売決定となった。音楽を手掛けた橋本由香利氏を中心に、本作第4期にて新たに書き下ろされた楽曲を収録予定。さらに、特典ディスクでは第4期で公開された各種ラジオの本編アーカイブも収録される。
本作は、赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿が描かれた作品。15年10月〜16年3月までテレビアニメ第1期を放送、17年10月〜18年3月まで第2期を放送、19年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』が公開され、20年10月〜21年3月までテレビシリーズ第3期が放送。
『おそ松さん』6周年を記念して、2022年7月には映画『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、23年7月には映画「おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜」が全国公開。25年7月〜9月までテレビアニメ第4期が放送され、25年10月6日でテレビアニメ10周年を迎えた。
■『おそ松さん総選挙』投票結果
〈キャラクター部門〉
1位：松野カラ松
〈背景部門〉
1位：居間
〈セリフ部門〉
1位：「俺はもう、カラ松ボーイズだよ」一松のセリフ（※第1期第16話「一松事変」より）
〈表情部門〉
1位.第1期第7話「トド松と5人の悪魔」よりトッティの表情
