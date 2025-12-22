【1位〜6位】12月23日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】天秤座 総合運：★★★★★

まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイデアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気が合う人を選ぶのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。



金運

これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。周りから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。



ラッキーアイテム：スカーフ



【2位】牡牛座 総合運：★★★★★

いろいろなことが、想像以上にうまくいきそうな嬉しい運気の日です！協力してくれる人も現れそう。行き詰まっていることがあれば、素直に周りに話してみてください。手を差し伸べてくれた人には、素直に感謝して甘えましょう。



恋愛運

恋人や好きな人と関わると、普段なら盛り上がる話題でもケンカになってしまいそう。ただ、関わらずにいれば、愛情や信頼が変わることはありません。自分からの連絡は控えて、相手からの連絡には優しく、当たり障りのない返事が正解。



金運

お金との縁が最高に強くなる運気の日です。｢たくさん稼ぎたい｣｢いっぱいお金がほしい｣と貪欲になってOK！ただし、楽をして稼ごうとしないことがポイント。稼ぐ能力と金運に、同時に磨きをかける心がけがですごしましょう！



ラッキーアイテム：観葉植物



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】牡羊座 総合運：★★★★☆

やる気もアイデアもどんどん出てくる運気。気の向くままにエネルギッシュに行動していくと、これまでは気づかなかった才能が開花しそう。今日のところは、誰かに手伝ってもらうよりも、自分でできる範囲のことをすると〇。



恋愛運

べったりとせず、ややあっさりとした接し方をすると、恋が盛り上がる日です。甘い会話をしていても、あまり引き延ばさずに、楽しく笑える話に切り替えてみて。そして、無邪気に笑っていると、相手の恋心をギュッと掴むことができます。



金運

楽しく賑やかに友達と遊んだり、友達に会いに行ったりするためにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気！気分よく支払いができて、自分のお金の使い方にも自信を持てそう。大勢で集まるのなら、会計役になるのも〇。



ラッキーアイテム：ドライフルーツ



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】獅子座 総合運：★★★★☆

普段は思い切り集中しなければできないことも、今日はリラックスしてこなせるでしょう。それだけでなく、ほかのことと同時進行できて自信がつきそう。「できることを、できる範囲でやればいい」という気持ちでいてください。



恋愛運

恋の相手との信頼や愛情がグンと深まる運気です。特に相手のペースに合わせることで、ふたりの波長が重なる可能性大。会話の最中はできるだけ聞き役に回って、相手の話を引き出すといいでしょう。出会いは友達からの紹介が有望。



金運

本当に欲しいのか、買うべきなのか、考えあぐねてしまいそうな日。｢明日になったら、なくなってしまうかも｣と、思うかもしれません。｢もしもそうなったら、買わないほうがいい物だったのだ｣と、割り切って考えると迷いが消えます。



ラッキーアイテム：腕時計



ラッキーカラー：ピンク

【5位】射手座 総合運：★★★☆☆

たくさんのことを楽しめる日です。また、思考が柔らかくなっていろいろな視点で物事を見ることもできるはず。だからこそ、ひとつのことに集中せず、いくつかのことに取り組んでみて。今日だからこその発見があるはず！



恋愛運

きちんとした話し方でまじめな話や時事的な話をすると、持っている魅力がキラリと輝く恋愛運です。朝から小まめにニュースをチェックすると〇。また、出会いを求めるのなら、交友範囲が広い友達に連絡をしてみて。



金運

お金に関してしっかりと頭を使って考え、上手にやりくりができる運気の日です。｢これは無駄遣いではないかな？｣と、少し立ち止まってみるといいでしょう。また、急に欲しくなった物は、今日のところは買わないのが〇。



ラッキーアイテム：日焼け止め



ラッキーカラー：ビビッドイエロー