¡ÚÀï¸å¤Î¼ÂÏÃ¡Û¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î°®¤êÈÓ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÄÀï¸å¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡Ä¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram(@yuppe2)¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2021Ç¯12·î¤«¤é¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ï´°·ë¸å¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬È¯Çä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö(¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤â)ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬º£¤Î»þÂå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¡¹ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ëÌ¡²è¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£2Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÉÁ¤Â³¤±¤¿
ºî¼Ô¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î½Õ¤Ë¥¥è¤µ¤ó¤«¤éÀï»þÃæ¤ÎÂÎ¸³¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜºî¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´Ý2Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
À©ºî´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È·î1¡¢2²ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é2¡Á3»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Í¡¼¥à¤Ïºî¤é¤º¤Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤éÇ®¤¬Îä¤á¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¹¤°¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡×¤È¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÀïÁè¤ä²ÈÄíÆâµÔÂÔ¤Ê¤É¡¢½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¥®¥ã¥°Ä´¤Î¥Þ¥ó¥¬¤·¤«ÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÏÃ¤¹¡£¡¡
¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê³¨ÊÁ¤È²º¤ä¤«¤Ê¿§»È¤¤¤¬¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¡¢½Å¤¤Âêºà¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¡£ºî²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿§»È¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤¬¤Ä¤é¤¤ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¨ÊÁ¤ÏÌþ¤ä¤··Ï¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¤È¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥è¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¥¥è¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ±ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)
