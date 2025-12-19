YouTuberのヒカルさんが、2025年12月16日に「あんた絶対離婚するよ！細木先生にとんでもない予言をされてしまいました」と題した動画をアップ。占い師の細木かおりさんを訪問した。

「（今年は）いろんなことが起伏が激しかった」

今年（25年）はオープンマリッジ宣言のことなどで大きな炎上があったヒカルさん。運気の悪い大殺界が来年まで続くこともあり、「（今年は）いろんなことが起伏が激しかった」というヒカルさんは、2026年の運気を知るために、細木さんに占ってもらうことにしたという。

細木さんによると、ヒカルさんは最強の強運の持ち主だが、運が上向くと「いけるじゃん」と思いがちなため、大殺界が終わっても慎重にいることが大事だという。

さらに話題は、ヒカルさんの結婚に関することも。結婚後初めて細木さんに会ったヒカルさんだが、結婚の話題になった途端に細木さんは「はぁ〜...」とため息をついた。「本当に言うの？」とためらう細木さんは、「やめたほうがいい。離婚したほうがいいよ」とズバリ。

ヒカルさんと、妻の進撃のノアさんは同じ「天王星人マイナス」で、相性が悪いためにハレーションが起きる時も大きくなることが多く、離婚する可能性が高いそうだ。互いに大殺界のときに結婚したこともタイミングが悪いと細木さんは語った。

また、仕事に没頭するヒカルさんは、プライベートとの両立は可能かどうかも細木さんに質問した。すると細木さんは、老後や人生の終わりを考えて逆算するべきだと語った。

「だから、大変だけど家族は持ちつつも、バランスを取って進むってことが大事」とアドバイスした細木さん。しかし、ヒカルさんの結婚は大殺界中とタイミングが悪く、やはり離婚したほうがいいとのこと。さらに次の結婚へ向けたアドバイスもあり、細木さんから「この遺伝子を残さずどうすんの？」とまたもズバリと言われていた。