「朝起きたばかりなのに疲れている」「会社や学校に行くのが憂鬱」といった体調不良に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自律神経の名医・順天堂大学医学部の小林弘幸教授いわく、「自律神経を整えれば、自然に体調はよくなっていく」そうで――。そこで、小林教授の著書『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』から一部引用・再編集し、〈おうちでできる、自律神経を整える健康法〉を当連載にてお届けします。今回のテーマは「深く呼吸する」です。

【イラスト】日ごろの生活習慣で自律神経を整えるには？

ちょっとした習慣

自律神経を整えることで、私たちはさまざまな健康メリットを得ることができます。しかも、自律神経のバランスは自分でとることができます。ふだんからのちょっとした習慣で自律神経を整えることができるのです。

代表的な例は「呼吸」です。

呼吸は自律神経とかかわっていて間接的に血流に関係しています。呼吸は自分で意識して速くしたり遅くしたりできます。

緊張などで呼吸が速く浅くなると、自律神経が乱れて血流が悪くなり、腸内の状態が悪化してメンタルヘルスの不調にもつながっていきます。

深く呼吸する習慣を身につける

どんな状況でもゆっくりと深い呼吸をする習慣を身につければ、副交感神経が高まって自律神経のバランスが整い、体のすみずみまで血液が行きわたります。

すると腸の機能が回復し、精神的な安定ももたらされます。



『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（著：小林弘幸／興陽館）

深く呼吸する習慣を身につけるだけで、体調は大きく変わっていきます。

※本稿は、『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（興陽館）の一部を再編集したものです。