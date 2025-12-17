どっちが“正しいアドレス”？猫背にした方が飛ぶって本当…!?

飛距離を伸ばすもっとも簡単な方法は、スイングよりもアドレスを変えること！今まで常識だと思っていた背中を伸ばしたり、お尻を上げたりする構えが飛ばない原因だった！

体を安定させるアドレスは逆効果

松山選手も背中が丸くなっています

猫背アドレスで両腕まで脱力した構えに！飛ばしにはこれが欠かせない！

アドレスで「背中を伸ばす」「お尻を突き出す」「ヒザを大きく曲げる」。これらは、飛ばすためのアドレスとしては、すべてNGです！そもそもアドレスでは「どっしり構えよう」「体を安定させよう」という意識は間違い。

アドレスは動きはじめる前の準備をするポジションなので、動きやすい姿勢になっていないといけない。背中を伸ばしたり、お尻を出そうとするほど、体が動きにくい姿勢になってしまいます。

私がアドレスで提唱したいのは、少し猫背になる構え方です。背中をピンと伸ばそうとすると背中の筋肉に力が入ってしまうので、バックスイングで上半身が回りにくくなってしまいます。PGAツアーで活躍している松山英樹選手やローリー・マキロイ、トミー・フリートウッドなどを見ても、アドレスで背中が丸くなっていて、じつはあの構え方に飛距離アップの秘けつがあるのです。

お尻を出したりヒザを曲げるのはNG！

お尻を出して、反り腰の構えになっていると体は回りにくくなる。どっしり構えようとすると両腕に力が入って、手打ちになりやすい

背中を伸ばすと体が動かず窮屈なスイングに

アドレスで背中が伸びてガチガチになっているとバックスイング、インパクト、フォローまで背中に力が入り、窮屈なスイングになってしまう

背中に力が入りすぎている人は、背中が回らずに突っぱってしまうので、トップで右に傾きやすくなる

最初にヒザを曲げると反り腰になりやすい

曲げる！伸ばす！

最初に股関節を前傾させてから背中をリラックスさせると腰が伸びて背中が曲がる

背中がガチガチになってしまう人には共通点があります。最初にヒザを曲げてから上半身の形を作ろうとするため腰が反って、背中がピンと伸びた構えになってしまうのです。

そんな人には私もレッスンで「もっと猫背に構えてください」と指導するのですが、ヒザからアドレスを作る人は、ヒザを曲げてから腰を曲げてしまうので、背中を曲げても悪い姿勢のアドレスになってしまいます。

理想的な猫背アドレスは腰がきれいに伸びて、背中の中央から首にかけてが丸くなっている構えです。腰回りが曲がっていると骨盤が前傾できていないので、スイング中に前傾角度がキープできません。アドレスを作る正しい順番は、直立した姿勢から骨盤を前傾させて股関節を入れてから、背中をリラックスさせて丸くする。最後に軽くヒザが曲がる感じです。

この猫背アドレスは、インパクトの形にもつながります。アマチュアはインパクトで伸び上がりがちですが、それはアドレスで背中を伸ばしているからです。一方、ツアープロのインパクトは少し背中が曲がり、上半身が下を向いています。それは猫背アドレスの再現になっているからです。

骨盤は前傾させる

直立した姿勢から骨盤を約45度傾けると、腰を伸ばしたまま前傾できる。ベルトのバックルがボールを向く角度が理想

腰を落としたり曲げるのはダメ！

どっしり構えようとして腰を落としたり、曲げたりすると、前傾角度がきちんととれないアドレスになってしまう

背中を丸くしてからグリップすれば強く握りすぎない

背中の力を抜いて腕をブラブラさせてからグリップすると、手首もリラックスするので柔らかく握れる

いかがでしたか？ 猫背で打ってみましょう！

レッスン=崔貴憲

●さい・たかのり/1983年生まれ。4歳から高校卒業まではサッカー一筋。21歳でゴルフに出会うと23歳で豪州にゴルフ留学し、26歳から指導者となる。

構成＝野中真一

写真＝相田克己

協力＝取手国際ゴルフ倶楽部