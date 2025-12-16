ひき肉はほぐさないのが正解。ゴロゴロ肉の旨みが凄い『ごろんごろんミートソース』

ひき肉はほぐさず、パックごとドンと入れるのが正解。手間は少ないのに、ゴロッとしたお肉は食べごたえ満点。最初に香ばしく焼きつければ、うまみがギュッと凝縮したミートソースのできあがり。作り置きもできるので、慌ただしい日でもパスタに和えるだけでおいしい一皿に仕上がりますよ。

『ごろんごろんミートソース』のレシピ

材料（作りやすい分量）

合いびき肉……400g

玉ねぎのみじん切り……1個分（約200g）

にんにくのみじん切り……1かけ分

〈A〉

カットトマト缶詰（400g入り）……1缶

砂糖……大さじ1

みそ……大さじ2

こしょう……少々

作り方

（1）ひき肉を焼きつける

フライパンにひき肉をかたまりのまま入れて中火で熱し、フライ返しなどで押しつけながら全体に広げ、2〜3分焼きつける。脂が出てきたらペーパータオルで拭き取り、ひき肉の表面に焼き色がついたら上下を返して端に寄せる。

（2）煮る

あいたところに玉ねぎ、にんにくを入れ、玉ねぎが透き通るまで2分ほど炒める。〈A〉を加え、ひき肉をざっくりとくずしながら全体を混ぜ、2分ほど煮る。こしょうをふる。

保存期間

保存袋に入れて、冷蔵で3〜4日、冷凍で約2週間保存可能。

おいしく作るコツ

みそを加えることで、加熱は短時間でもこく深い味わいに。甘みの強い白みそは避け、塩けのしっかりあるものを使って。

ゆでたスパゲティやペンネに絡めれば、あっという間にこのごちそう感。ふだんのごはんにも、ちょっとしたおもてなしにもぴったりです♪

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月12日号より）