¤ª¶â¤Ê¤¤¤Î¤Ë±ç½õ¡ÈµñÈÝ¡É¡Ö·ù¤À¡×¡¡¿ô½½±ß¤Î¤ª²Û»Ò¤¹¤éÇã¤¨¤º¡Ä¶þ¿«¤¬À¸¤ó¤À¶áÅ´ÂçË¤
ÃÄÃÏ¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¡ÈÏÂÀ½¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡É¤Î´ðÈ×¤Ï¡Ä¡Ä¡£¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¸µ¶áÅ´³°Ìî¼ê¤Î·ª¶¶ÌÐ»á¡ÊÆ£°æ»û»Ô¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤·¤ã¤à¤¹¤ó¡×·Ð±Ä¡Ë¤Ï¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¤Ï¤Ê¤Ç¸ª¤ÇÉáÄÌ¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤ÎÂÎÉÕ¤¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃæ2¤«¤é¹â3¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÇÛÃ£¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¤¤Ã¤«¤±¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÍÎ²Û»Ò¡Ø¥¨¥¯¥ì¥¢¡Ù¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ª¶¶»á¤Ï1965Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÎ©¾åÈÄ¶¶ÂèÆóÃæ³Ø2Ç¯¤«¤éËè½µ·îÍËÆü¤«¤éÅÚÍËÆü¤Þ¤Ç¡¢Ä«5»þµ¯¤¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÇÛÃ£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÂçÉÓ¡¢¾®ÉÓ¤Îº¢¡£º£¡¢»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£Ä«¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¡¢²¿Ê¬¤Ç¡Ê¥Ð¥¤¥È¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤À¤·¤¿¤·¤Í¡£¡ÊÇÛÃ£Àè¤Ë¤Ï¡ËÃÄÃÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¾®ÉÓ1ËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢4³¬¤Þ¤Ç³¬ÃÊ¤ò¥¬¡¼¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¼¤ê¤Æ¤¤¿¤ê¤Í¡¢¤â¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡£
¡¡ÃÄÃÏ¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ê¥Ð¥¤¥È½ªÎ»¤Þ¤Ç¡Ë1»þ´Ö40Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¹â48Ê¬¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£Ä«Êý¤À¤«¤é°Å¤¤¤·¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¦¥ï¡¼¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¡¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£Åìµþ¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¼«Å¾¼Ö¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£ÅÚÍËÆü¤Ê¤ó¤«¡ÊÆüÍËÆü¤Î¤È¡Ë2ÆüÊ¬¤À¤«¤é¤Í¡×¡£¤½¤ì¤ò¹â¹»3Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤À¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÄ«¤«¤é¿Í¤è¤ê²¿ÇÜ¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£¡ÊÄÌ³Ø¤Î¤¿¤á¡Ë¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤âÁö¤Ã¤¿¡£¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Áö¤Ã¤¿¤Í¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ¤Ï¡¢¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤¬Â®¤¤¤«¤Ê¤¡¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢·ö²Þ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÂç¤¤¤¥ä¥Ä¤Ë¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤Í¤§¡×
¥¨¥¯¥ì¥¢¤ò1¿Í¤À¤±Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤¤Ã¤«¤±
¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÇÛÃ£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¤¤Ã¤«¤±¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Æ¤Ë¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹ñ¤«¤é¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¡Ø·ù¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£Ëå¤¬¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¿Æ¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø·ù¤À¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÇÛÃ£¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤è¡×¡£·ª¶¶»á¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ãæ³Ø1Ç¯¤Î»þ¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÃç¤Î¤¤¤¤ÅÛ¤È¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥ó²°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥¯¤Î¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ø¥¨¥¯¥ì¥¢¡Ù¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤¬25±ß¤È¤«35±ß¤È¤«¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢5¡¢6¿Í¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤À¤±Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÊÖ¤¹¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ§Ã£¤Ë¡ØÌÀÆüÊÖ¤¹¤«¤é¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø·ù¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡ÊËË¤Î¡Ë¤³¤ÎÊÕ¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²¶¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡·ª¶¶»á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤«¤é¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÇÛÃ£¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ï¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬ÆùÂÎ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¡£1966Ç¯¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÅÔÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î3°ÌÌö¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÖÅÔÂç²ñ¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤Ãæ³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤³¤Î¹â¹»¤«¤é¤âÍ¶¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÊÒÎÚ¤Ï¸«¤»»Ï¤á¤¿º¢¤À¤í¤¦¡£
¡¡1967Ç¯¡¢·ª¶¶»á¤Ï»äÎ©Äëµþ¾¦¹©¡Ê¸½¡¦ÄëµþÂç¹â¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÅö»þ¡ËÅÔÎ©¤Ç¤Ï°ìÈÖÌîµå¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÅÔÎ©¡ÊÂè¡Ë»Í¾¦¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤í¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡ÊÄëµþ¡Ë¾¦¹©¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ÀÎ¤Î¡ÊÄëµþ¡Ë¾¦¹©¤Ã¤Æ¥Á¥ó¥Ô¥é³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¡£ÅöÁ³¤ÎÇ¡¤¯¡¢ÌîµåÉô¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1Ç¯¤Î»þ¤Ï°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÇÛÃ£¥×¥é¥¹Ä¶¥Ï¡¼¥É¤ÊÀ¸³è¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë