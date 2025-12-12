太もも外張り・下半身太りに悩む大人へ。１日３セット【骨盤まで整う】簡単“脚やせ”ストレッチ
太ももや下半身がなかなか細くならない…。そんな大人女性に共通して見られるのが、「内転筋群（長内転筋・短内転筋・大内転筋・小内転筋・薄筋・恥骨筋など）」が固くなり、脚の内側がうまく使えていない状態です。内側の筋肉が働かないと外側ばかりに負担がかかり、太ももの外張りや骨盤のゆがみにつながることも。そこで今回は、１日３分で脚ラインを整える簡単“脚やせストレッチ”を紹介します。
太ももの外張りは“内側の筋肉が使えていない”サイン
下半身太りの悩みを抱える人の多くが、脚の外側ばかりに力が入ってしまい、内側の筋肉である内転筋群をうまく使えていません。本来、内転筋群は脚をまっすぐ支え、骨盤の安定にも欠かせない重要な筋肉。しかし、デスクワークや運動不足が続くと、内側の筋肉が硬くなり、外側の筋肉に頼ってしまう姿勢が癖になります。
骨盤まで整う！簡単“脚やせ”ストレッチ
（１）開脚して座り、お尻の下に丸めたタオルを入れる
（２）上半身をゆっくりと前に倒し、倒しきったところでゆっくり呼吸しながら30秒間キープする
▲上半身を引き上げること、臀部を伸ばすことを意識します
▲体が硬いから難しいと感じるかも知れませんが、ポイントは「お尻の下に丸めたタオルを入れること」。こうすることで骨盤が立って背中が真っ直ぐ伸びるので、比較的楽に取り組めますし、癖になってる猫背を正す効果も期待できます
これを“１日あたり３セットを目安”に実践します。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
