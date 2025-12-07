銀座コージーコーナー「スイーツおせち」予約開始！ “干支ケーキ”や“おみくじ付きケーキ”も用意
「銀座コージーコーナー」は、12月1日（月）から、お正月を華やかに彩る「スイーツおせち」をはじめとした新作商品の予約受付を、全国の生ケーキ取扱店で開始した。
【写真】お正月モチーフがたくさん！ 華やかな「おみくじ付き初夢ケーキ」も
■縁起のいいスイーツが勢ぞろい
今回予約受付を開始したのは、お正月にぴったりな「スイーツおせち（9個入・12個入）」、「干支のケーキ（午）」、「おみくじ付き初夢ケーキ」の全4種類。
「スイーツおせち」は、干支の“午（うま）”や初日の出をモチーフにしたタルト、おみくじ付きピックを飾ったロールケーキなど、かわいいプチケーキをおせちのお重をイメージしたボックスに詰め合わせた商品で、9個入と12個入から選べる。
また、スポンジのふんわり食感と2種類のクリームの風味が楽しめる午を表現した「干支のケーキ（午）」や、ココアスポンジをベースに縁起のいいお正月モチーフをぎゅっと詰め込んだおみくじ付き「おみくじ付き初夢ケーキ」が用意される。
さらに、午を連想させる“ゆめかわいい”ユニコーンをイメージしたミックスフルーツ風味のケーキ「夢みるレインボーユニコーン」が12月26日（金）から発売されるほか、“新春デザイン”の帯が付いた限定パッケージの「新春チーズスフレ」もそろう。
