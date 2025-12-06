2012年から活動休止していたロックバンド「レミオロメン」が6日に公式サイトを更新。約14年ぶりとなる活動再開を発表した。同日にはYouTubeでの生配信を実施。「reunion(再結集)」を宣言し、「粉雪」などの名曲を披露した。また、来年3月9日の東京・NHKホール公演を皮切りに15年ぶりの全国ツアーを開催することも発表した。

バンドの公式サイトに「活動再開に向けて」と題し、ボーカル・藤巻亮太らメンバーのコメントが掲載された。藤巻は「レミオロメンに携わってくれた全ての方々、レミオロメンの音楽にふれてくれた全てのオーディエンス、何より応援してくださったファンのみんな、本当にありがとうございます！お待たせしました！も、初めまして！も全部！14年分の想いを込めて全力で音楽を届けにいきますので、よかったらツアー遊びに来てください」と呼びかけた。

そして「何年かかっても全都道府県に行ってレミオの音を届けたいと思っておりますので、ぜひ再出発したレミオロメンを宜しくお願いします」とした。

YouTubeでの生配信の冒頭では、「reunion(再結集)」の文字が表示され、「雨上がり」の演奏が始まった。続く曲は「粉雪」。コメント欄は大盛り上がりだった。

レミオロメンはボーカル・藤巻亮太、ベース・前田啓介、ドラムス・神宮司治からなる山梨県出身の同級生3人からなるバンド。00年12月6日結成。前田の「路面電車」など、3人の好きな言葉を合わせ「レミオロメン」のバンド名に決まった。02年に上京、03年にメジャーデビュー。その後「3月9日」、「粉雪」など数々のヒットソングを世に送り出してきた。12年より活動を休止している。

10月13日には藤巻が個人事務所を設立し、独立することを発表していた。