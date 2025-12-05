「たらちり」


〆まで食べても400kcal台！白菜の甘味が引き立つ「豚肉と白菜の中華風重ね蒸し鍋」

鍋料理は、太らないためのポイントを抑えて楽しもう！

手軽に作れて、野菜がたっぷり食べられる鍋料理は冬の定番。でも油断すると食べ過ぎてしまったり、具材によってはカロリーが高くなってしまいがちです。ポイントは、「脂肪が少ないたんぱく質を選ぶ」「色の濃い野菜、薄い野菜、きのこ類など、いろんな種類の食材を入れる」「〆は少量を意識する」こと。熱々を食べると代謝アップも期待できますよ。

〆まで食べても400kcal台以下の「太らない鍋」レシピをご紹介します！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らない鍋』から一部抜粋・編集しました。

■淡白なやさしい味わい

「たらちり」

1人分　160kcal、塩分1人分　1.3g

【材料（2〜3人分）】

生だら　2〜3切れ

塩　少々

絹ごし豆腐　1丁

しめじ　1パック（約100g）

長ねぎ　1本

水菜　1わ

昆布（10×5cm）　1枚

【作り方】

1　たらは1切れを3〜4等分にし、塩をふる。豆腐は縦半分、横3つに切る。しめじは小房に分ける。ねぎは斜め1cm幅に切る。 水菜は食べやすい長さに切る。

2　鍋に昆布、水3〜4カップを入れて火にかける。煮立ったら弱めの中火にし、1を加えて、たらとねぎに火が通るまで煮る。

■つけだれ

■1. オリーブ油がたらと合う　イタリアン

1人分　77kcal、塩分1人分　0.7g

イタリアン


【材料と作り方（2〜3人分）】

酢大さじ2、塩小さじ1/3、粗びき黒こしょう少々をよく混ぜ、オリーブ油大さじ2を加えて混ぜ合わせる。好みでバジル（ドライ）を加えてもおいしい。

■2. 韓国サラダの定番味で　チョレギ風

1人分　52kcal、塩分1人分　1.1g

チョレギ風


【材料と作り方（2〜3人分）】

酒大さじ1と1/2、しょうゆ大さじ1/2、砂糖小さじ1、塩小さじ1/3、こしょう、一味とうがらし各少々をよく混ぜ、長ねぎのみじん切り5cm分、おろしにんにく小さじ1/2を加えて混ぜ合わせる。仕上げにご ま油大さじ1、白いりごま小さじ1を加えて混ぜる。

■3. 甘辛味でどんどん食べられる　ピーナッツバター豆板醤

1人分　47kcal、塩分1人分　1.3g

ピーナッツバター豆板醤


【材料と作り方（2〜3人分）】

ピーナッツバター、酢、しょうゆ各大さじ1、豆板醤、砂糖各小さじ1を混ぜ合わせる。

■4. 食欲そそる万能だれ　梅甘酢

1人分　22kcal、塩分1人分　1.1g

梅甘酢


【材料と作り方（2〜3人分）】

梅干し2個は種を除いて細かくたたき、 酢大さじ2、砂糖大さじ1と1/2、塩小さじ1/3を混ぜる。青じそ4枚をみじん切りにして加える。

■5. ごろごろトマトがおいしい　ケチャポントマト

1人分　22kcal、塩分1人分　1.3g

ケチャポントマト


【材料と作り方（2〜3人分）】

ミニトマト2個は八つ割りにする。トマトケチャップ、ポン酢じょうゆ各大さじ2を混ぜ、ミニトマトを混ぜ合わせる。

■6. 和×洋で上品に　マヨわさび

1人分　94kcal、塩分1人分　1.2g

マヨわさび


【材料と作り方（2〜3人分）】

練りわさび小さじ2を牛乳大さじ1で溶きのばし、マヨネーズ大さじ3、塩小さじ1/3を混ぜる。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らない鍋』