手軽に作れて、野菜がたっぷり食べられる鍋料理は冬の定番。でも油断すると食べ過ぎてしまったり、具材によってはカロリーが高くなってしまいがちです。ポイントは、「脂肪が少ないたんぱく質を選ぶ」「色の濃い野菜、薄い野菜、きのこ類など、いろんな種類の食材を入れる」「〆は少量を意識する」こと。熱々を食べると代謝アップも期待できますよ。
■淡白なやさしい味わい
「たらちり」
1人分 160kcal、塩分1人分 1.3g
【材料（2〜3人分）】
生だら 2〜3切れ
塩 少々
絹ごし豆腐 1丁
しめじ 1パック（約100g）
長ねぎ 1本
水菜 1わ
昆布（10×5cm） 1枚
【作り方】
1 たらは1切れを3〜4等分にし、塩をふる。豆腐は縦半分、横3つに切る。しめじは小房に分ける。ねぎは斜め1cm幅に切る。 水菜は食べやすい長さに切る。
2 鍋に昆布、水3〜4カップを入れて火にかける。煮立ったら弱めの中火にし、1を加えて、たらとねぎに火が通るまで煮る。
■つけだれ
■1. オリーブ油がたらと合う イタリアン
1人分 77kcal、塩分1人分 0.7g
【材料と作り方（2〜3人分）】
酢大さじ2、塩小さじ1/3、粗びき黒こしょう少々をよく混ぜ、オリーブ油大さじ2を加えて混ぜ合わせる。好みでバジル（ドライ）を加えてもおいしい。
■2. 韓国サラダの定番味で チョレギ風
1人分 52kcal、塩分1人分 1.1g
【材料と作り方（2〜3人分）】
酒大さじ1と1/2、しょうゆ大さじ1/2、砂糖小さじ1、塩小さじ1/3、こしょう、一味とうがらし各少々をよく混ぜ、長ねぎのみじん切り5cm分、おろしにんにく小さじ1/2を加えて混ぜ合わせる。仕上げにご ま油大さじ1、白いりごま小さじ1を加えて混ぜる。
■3. 甘辛味でどんどん食べられる ピーナッツバター豆板醤
1人分 47kcal、塩分1人分 1.3g
【材料と作り方（2〜3人分）】
ピーナッツバター、酢、しょうゆ各大さじ1、豆板醤、砂糖各小さじ1を混ぜ合わせる。
■4. 食欲そそる万能だれ 梅甘酢
1人分 22kcal、塩分1人分 1.1g
【材料と作り方（2〜3人分）】
梅干し2個は種を除いて細かくたたき、 酢大さじ2、砂糖大さじ1と1/2、塩小さじ1/3を混ぜる。青じそ4枚をみじん切りにして加える。
■5. ごろごろトマトがおいしい ケチャポントマト
1人分 22kcal、塩分1人分 1.3g
【材料と作り方（2〜3人分）】
ミニトマト2個は八つ割りにする。トマトケチャップ、ポン酢じょうゆ各大さじ2を混ぜ、ミニトマトを混ぜ合わせる。
■6. 和×洋で上品に マヨわさび
1人分 94kcal、塩分1人分 1.2g
【材料と作り方（2〜3人分）】
練りわさび小さじ2を牛乳大さじ1で溶きのばし、マヨネーズ大さじ3、塩小さじ1/3を混ぜる。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らない鍋』