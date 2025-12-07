この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「稲妻が舌を直撃したみたい」外国人が絶賛した日本の唐揚げの味

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。この企画は、日本に到着したばかりの外国人に無料で観光案内を行い、ホテルまで送迎するというものだ。



今回、出演者のJukia氏が声をかけたのは、アメリカから初めて日本を訪れたという男女の二人組だ。動画では、彼らが日本の文化や食事に触れた際の新鮮なリアクションが収められている。一行はまず、ハロウィンで賑わう渋谷へ。ポケモンセンターやニンテンドーストアが軒を連ねる光景に、アメリカ人男性は「夢みたいだ」「子供に戻った気分だよ」と大興奮。雨の渋谷スクランブル交差点についても「すごくキレイだ」「こんなに人がいるのにカオスじゃないのがすごい」と、その整然とした様子に感心した様子だった。



夕食は唐揚げ専門店「東京からあげランド」を訪れた。唐揚げやチキン南蛮、串カツなどの料理がテーブルに並ぶと、一行のテンションは最高潮に。特にチキン南蛮を食べたアメリカ人男性は「とんでもないぞ」「稲妻が舌を直撃したみたいだ」と、その味を絶賛。「君たちはいつもこんなものを食べてるのか？日本に住まないとだめだな」と、日本の食文化にすっかり魅了されていた。



日本の日常風景や食事が、初めて訪れる人々の目にはどのように映るのか。この動画は、我々が忘れがちな日本の魅力に改めて気づかせてくれるだろう。



