この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた　#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。この企画は、日本に到着したばかりの外国人に無料で観光案内を行い、ホテルまで送迎するというものだ。

今回、出演者のJukia氏が声をかけたのは、アメリカから初めて日本を訪れたという男女の二人組だ。動画では、彼らが日本の文化や食事に触れた際の新鮮なリアクションが収められている。一行はまず、ハロウィンで賑わう渋谷へ。ポケモンセンターやニンテンドーストアが軒を連ねる光景に、アメリカ人男性は「夢みたいだ」「子供に戻った気分だよ」と大興奮。雨の渋谷スクランブル交差点についても「すごくキレイだ」「こんなに人がいるのにカオスじゃないのがすごい」と、その整然とした様子に感心した様子だった。

夕食は唐揚げ専門店「東京からあげランド」を訪れた。唐揚げやチキン南蛮、串カツなどの料理がテーブルに並ぶと、一行のテンションは最高潮に。特にチキン南蛮を食べたアメリカ人男性は「とんでもないぞ」「稲妻が舌を直撃したみたいだ」と、その味を絶賛。「君たちはいつもこんなものを食べてるのか？日本に住まないとだめだな」と、日本の食文化にすっかり魅了されていた。

日本の日常風景や食事が、初めて訪れる人々の目にはどのように映るのか。この動画は、我々が忘れがちな日本の魅力に改めて気づかせてくれるだろう。

YouTubeの動画内容

00:21

企画「FREE RIDE」の説明
12:20

渋谷の街並みに「ヤバい！」と大興奮
26:23

唐揚げ専門店で日本の味を初体験
31:17

「人生で一番うまいフライドチキンだ」と感動
41:26

「人生で一番うまいフライドチキンだ」と感動

関連記事

「こんな素敵な経験ない！」日本のデジタルアートと食文化に米国人家族が驚嘆

「こんな素敵な経験ない！」日本のデジタルアートと食文化に米国人家族が驚嘆

 「うまっ！」初来日の外国人が日本の居酒屋に感動！

「うまっ！」初来日の外国人が日本の居酒屋に感動！

 日本旅行で何する？抹茶と居酒屋を初体験した外国人の反応

日本旅行で何する？抹茶と居酒屋を初体験した外国人の反応
もっと見る

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 13.70万人 369 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube