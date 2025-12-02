ルパン三世×チャミスルレモン限定ラベル登場♡数量限定

日本を代表するアニメ「ルパン三世」と、大人向けフレーバーのチャミスルレモンが初コラボ♡360mlのコラボレーションラベルは、ルパン三世、次元大介、峰不二子、石川五ェ門の全4種類。数量限定で店頭に登場するほか、購入者には抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施され、ファンなら見逃せない特別企画です♪

ルパン三世×チャミスルレモン全4種

今回のコラボラベルは、ルパン三世、次元大介、峰不二子、石川五ェ門の全4種を展開。内容量360ml、アルコール度数13％、希望小売価格339円（税別）で数量限定販売されます。

スタイリッシュで大人向けのチャミスルレモンと人気キャラクターが融合し、コレクションとしても楽しめるデザインです。

ホテルニューオータニのあまおうスイーツフェア2025冬開催♡

オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

コラボ商品購入者は、応募フォームから購入レシートを添付することで抽選に参加可能。A賞は峰不二子フィギュア（150名）、B賞はブロンズショットグラス（150名）が当たります。

応募期間は2025年12月1日～2026年2月28日まで。各回締切後、当選者には賞品発送をもって発表されます。詳細はキャンペーンサイトにて確認できます。

ルパン三世×チャミスルレモンのコラボレーションラベルは、数量限定で登場する特別な一品。

全4種のキャラクターラベルとともに、360ml・アルコール度数13％・希望小売価格339円（税別）で店頭に並びます♡

購入者は抽選でオリジナルグッズもゲット可能。大人の冬を楽しむ特別なコラボ商品は、ファンやお酒好きへのギフトにもぴったりです♪