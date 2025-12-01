11月30日、日本経済新聞社とテレビ東京が11月28日〜30日におこなった最新世論調査の結果が報じられた。

それによると、高市早苗内閣の支持率は75％で10月の前回調査の74％からほぼ横ばいで、内閣を「支持しない」は18％にとどまった。2025年10月の内閣発足から、2カ月連続して7割台の内閣支持率を維持している。

「自民党内ではこの支持率を『高止まり』と表現して、しばらく続くと見ています。

この世論調査では、11月7日の衆院予算委員会で高市総理が台湾有事に関して『集団的自衛権を行使する可能性がある』と答弁したことについての質問もありましたが、『適切だと思う』が55％で『適切だと思わない』の30％を大きく超えました。

日本人アーティストの中国ライブが相次いで中止になっていますが、内閣支持率に影響はないですね。今のところ、支持率だけを見れば盤石です」（政治記者）

そうしたなかで、国民の多くが高市内閣に望んでいるのは「物価対策」だ。

政府は11月28日に2025年度の補正予算案を閣議決定。経済対策として総額およそ18兆3千億円を計上したが、前年から4兆円以上増え、新規国債をおよそ11兆7千億円発行するという。

「国債は国の借金ですから、麻生太郎副総裁など『財政規律派』からは懸念の声が聞かれています。

高市首相はそれを『責任ある積極財政』というキャッチフレーズで押し返しています。その右腕になっているのが、予算委員会で『豚まんをいっぱい差し入れでもらって…もらっていただけない？』と首相に囁いた片山さつき財務相です。

元財務官僚だけに、片山氏の国会答弁はじつに安定しています」（前出・政治記者）

その片山氏が11月30日放送の『日曜報道 THE PRIME』（フジテレビ系）に出演。

そこで《歳出見直しで財源を生む、期待できますか？》という視聴者投票がおこなわれたのだが、「期待できる」が66％、「期待できない」が25％、「どちらとも言えない」が9％になった結果が発表されると、片山氏は胸の前で手を組み「うれしい〜」と満面の笑みを浮かべ、これにレギュラーコメンテーターで元大阪府知事・弁護士の橋下徹氏もニコニコ顔。

すると放送直後、Xには

《片山さつきさん可愛い》

《片山さつき大臣可愛いすぎる》

などのポストが寄せられ、医師の高須克弥氏も自身のXに

《照れる片山さつき財務大臣可愛い なう》

と投稿していた。

「さらに視聴者が驚いたのは、片山さんのヘアスタイルです。『自分でカーラーを使って巻いただけ』と思わせる、くるくるヘアから、柔らかなウエーブヘアになっていたのです。大学生時代はファッション誌に登場したこともあると聞いていますが、政治家になってからは見せたことのなかった“激変”です。Xにも《片山さつきさん、髪型めちゃ可愛い》というポストがありました。『いつもスタイリストをつければいいのに』と思ってしまいますね」（芸能記者）

高市内閣では小泉進次郎防衛相が「スラスラ答弁」をしたことからSNSでは《覚醒した》と言われている。片山財務相もビジュアル面だけでなく、物価対策などの政策面でそれに続けるだろうか。