この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【不登校の子供】引きこもりを改善し、家から出られるようになった事例を紹介」と題した動画を公開したのは、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏だ。動画では、引きこもりや不登校の子どもに悩む親に向け「きちんとやるべきことをやっていただければ、お子さんの状況は改善します」と力強く語りかけている。

道山氏はまず「お子さんが引きこもりになり、家や部屋からも一歩も出られなくなる」といった切実な家庭の悩みに寄り添い、その不安に共感を示した上で「実際にこれがうまくいった方の事例」として、花里さん親子のケースを紹介。ゲーム依存気味で中学1年からまったく家を出られなかった男子生徒が、「不登校解決勉強会に参加した後、5ヶ月ぶりに家から出られた」と報告があったという。

改善のポイントについて、道山氏は「家を安心できる場にした」「ゲームの話を楽しくした」「外出できなくても責めなかった」と三つの具体策を強調。特に「家が安心できないと子どもは心が休まらず、元気も出ない。まずはエネルギーを貯められる場にすることが大切」と語った。また「共通の話題を持つことで親子の会話が楽しくなる」「外出できない状況でも責めずに“いいよ、無理しなくて大丈夫”のスタンスでいる」重要性を訴えている。

さらに道山氏独自の視点として、「愛情バロメーターというのは、僕が提唱している概念です」と解説。「お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターが上がる。これだけで子どもは外に行く気力が湧いてくるんです」と明かす。「親が“何があっても否定せず受け止めてくれる”と伝われば、挑戦する勇気も自然と湧き上がってくる」とも語った。

動画の終盤では、道山氏が小出博文先生（公認心理師／フリースクール校長）と合同で行う「不登校解決勉強会」についても告知。「その日の夜からちゃんと実践できるところまでサポートしていきたい」と締めくくり、「不登校や引きこもりで悩む親御さんこそ、悪化する前にぜひ参加を」とメッセージを送っている。

YouTubeの動画内容

02:00

5ヶ月ぶりの外出に成功した親御さんのサポート内容
04:00

子どもが外に出られるようになる“愛情バロメーター”理論
06:55

年1回だけ開催の不登校解決勉強会の案内

関連記事

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが語る「やる気がない子供への親の対応策」

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが語る「やる気がない子供への親の対応策」

 道山ケイ氏「今のままだと成績アップは難しい」厳しい教育の落とし穴に警鐘

道山ケイ氏「今のままだと成績アップは難しい」厳しい教育の落とし穴に警鐘

 思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ、いじめ相談率はわずか3割と警告！親ができる見抜き方とは？

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ、いじめ相談率はわずか3割と警告！親ができる見抜き方とは？
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】_icon

思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】

YouTube チャンネル登録者数 9.22万人 3888 本の動画
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/
youtube.com/channel/UC4X6jmsQmQ5KXk0bQxubazA YouTube