この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【不登校の子供】引きこもりを改善し、家から出られるようになった事例を紹介」と題した動画を公開したのは、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏だ。動画では、引きこもりや不登校の子どもに悩む親に向け「きちんとやるべきことをやっていただければ、お子さんの状況は改善します」と力強く語りかけている。



道山氏はまず「お子さんが引きこもりになり、家や部屋からも一歩も出られなくなる」といった切実な家庭の悩みに寄り添い、その不安に共感を示した上で「実際にこれがうまくいった方の事例」として、花里さん親子のケースを紹介。ゲーム依存気味で中学1年からまったく家を出られなかった男子生徒が、「不登校解決勉強会に参加した後、5ヶ月ぶりに家から出られた」と報告があったという。



改善のポイントについて、道山氏は「家を安心できる場にした」「ゲームの話を楽しくした」「外出できなくても責めなかった」と三つの具体策を強調。特に「家が安心できないと子どもは心が休まらず、元気も出ない。まずはエネルギーを貯められる場にすることが大切」と語った。また「共通の話題を持つことで親子の会話が楽しくなる」「外出できない状況でも責めずに“いいよ、無理しなくて大丈夫”のスタンスでいる」重要性を訴えている。



さらに道山氏独自の視点として、「愛情バロメーターというのは、僕が提唱している概念です」と解説。「お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターが上がる。これだけで子どもは外に行く気力が湧いてくるんです」と明かす。「親が“何があっても否定せず受け止めてくれる”と伝われば、挑戦する勇気も自然と湧き上がってくる」とも語った。



動画の終盤では、道山氏が小出博文先生（公認心理師／フリースクール校長）と合同で行う「不登校解決勉強会」についても告知。「その日の夜からちゃんと実践できるところまでサポートしていきたい」と締めくくり、「不登校や引きこもりで悩む親御さんこそ、悪化する前にぜひ参加を」とメッセージを送っている。