【Amazonブラックフライデー】今ならMacBookもお得。ノートPCが最大26%OFFに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からノートPCをご紹介。買い替えを考えている人はお得に購入できるチャンスです。

動画編集もゲームも軽やかでスピーディー。Apple「MacBook Air」


Apple(アップル)

Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - ミッドナイト

164,800円 → 139,800円（15%オフ）

コスパと幅広いラインナップに定評。ASUS「Vivobook 15 M1502YA」


ASUS

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502YA 15.6インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB MS Office 2024搭載 Windows 11 バッテリー駆動 12.9時間 重量 1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502YA-R7161BLWS

134,800円 → 99,800円（26%オフ）

使いやすい快適性能。富士通のノートパソコン「FMV WA1/J2」


FMV

富士通 【アウトレット】 ノートパソコン FMV WA1/J2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) AHシリーズ FMVWJ2A152_AZ

134,800円 → 99,800円（26%オフ）

薄くてコンパクト。場所を選ばない富士通「FMV WA1/J2」


FMV

富士通 【アウトレット】 ノートパソコン FMV WA1/J2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) AHシリーズ FMVWJ2A15W_AZ

134,800円 → 99,800円（26%オフ）

タブレットとノートPC、2つのスタイルを楽しめるMicrosoft「Surface Go2」


マイクロソフト

【整備済み品】 Microsoft Surface Go2 / 10.5インチ タブレットPC/CPU:Pentium Gold 4425Y / メモリ:4GB / ストレージ:64GB / Win11 / MS Office 2024 / サーフィス サーフェス ゴー/Webカメラ（顔認証対応） / タイプカバーセット/PC King

24,800円 → 21,080円（15%オフ）

その他のセール商品


Apple(アップル)

Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能

94,800円 → 84,800円（11%オフ）

Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

19,980円 → 10,980円（45%オフ）

Amazon

Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

23,980円 → 14,980円（38%オフ）

Amazon

Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

23,980円 → 14,980円（38%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります