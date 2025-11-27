【Amazonブラックフライデー】今ならMacBookもお得。ノートPCが最大26%OFFに
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
動画編集もゲームも軽やかでスピーディー。Apple「MacBook Air」
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - ミッドナイト
164,800円 → 139,800円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コスパと幅広いラインナップに定評。ASUS「Vivobook 15 M1502YA」
使いやすい快適性能。富士通のノートパソコン「FMV WA1/J2」
富士通 【アウトレット】 ノートパソコン FMV WA1/J2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) AHシリーズ FMVWJ2A152_AZ
134,800円 → 99,800円（26%オフ）
薄くてコンパクト。場所を選ばない富士通「FMV WA1/J2」
富士通 【アウトレット】 ノートパソコン FMV WA1/J2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) AHシリーズ FMVWJ2A15W_AZ
134,800円 → 99,800円（26%オフ）
タブレットとノートPC、2つのスタイルを楽しめるMicrosoft「Surface Go2」
その他のセール商品
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
94,800円 → 84,800円（11%オフ）
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
19,980円 → 10,980円（45%オフ）
Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
23,980円 → 14,980円（38%オフ）
Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
23,980円 → 14,980円（38%オフ）
