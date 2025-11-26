この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が真相に迫る！『ソフトバンク株が急落！NVIDIA株60億ドル売却の裏で何が起きているのか』

YouTubeチャンネルで実業家のマイキー佐野氏が『ソフトバンク株が急落！NVIDIA株60億ドル売却の裏で何が起きているのか』と題する動画を公開し、ソフトバンクによる大規模な株式売却と資金調達戦略の全貌を語った。



佐野氏はまず、ソフトバンクがNVIDIA株を約60億ドル（約9,000億円）売却し、2022年以降最大となる純利益を計上した事実を挙げた。この資金はOpenAIやスターゲート計画といったAI関連プロジェクトへ投じられる。佐野氏は「OpenAIって今後収益化できるかどうかまだわからない」と述べ、安定収益源だったNVIDIA株から不確実なAI領域へ資金をシフトする判断に対し、投資家が不安を抱いている現状を分析した。



一方で、データセンター構築やGPU調達を伴うスターゲート計画への投資は結果的にNVIDIAの売上にも寄与する構造であり、AI分野でのポジション構築という長期的視点では合理性があると佐野氏は指摘する。過去にNVIDIA株を売却してスタートアップ投資に回した結果、約30兆円規模の機会損失を生んだ経緯にも触れ、今回は戦略的な資金配分が行われていると説明した。



資金調達手段として、ソフトバンクはドル建てとユーロ建てのハイブリッド型の劣後債を約29億ドル規模で発行した。劣後債は返済順位が低い代わりに利率が高く、資本に近い性質を持つ。佐野氏は「ジャンク債扱いされているが、資本の性質を持つため格付けへの悪影響が小さい」と述べ、株主構成を変えずに資金調達できる利点を強調した。さらに利息支払いが損金算入可能で税負担が軽減される点や、自己資本比率を保ちながら資本効率を改善できる効果があると解説した。



佐野氏は最後に、「決してマイナスではない」と結論づけ、ソフトバンクの動きが自己資本比率を保ちながら成長投資を継続するための高度な財務戦略であると総括した。企業の資金調達と市場心理の対立、長期的競争力構築を視野に入れた経営判断の複雑さを理解する上で示唆に富む内容である。