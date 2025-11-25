11月23日、女優の芦田愛菜が、6人組アイドルグループ「SixTONES」の冠バラエティ番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に出演した。さまざまなゲームに挑戦し、番組を盛りあげたが、芦田とSixTONESメンバーの “身長差” が注目を集めている。

毎回、SixTONESがゲストを迎えて、童心にかえって全力で楽しむことをコンセプトにした同番組。芦田も、ゲームを満喫したようだ。

「身のまわりにあるもののサイズを予想する『サイズの晩餐』や、高速回転するものを当てる『回転レシーブ球児』など、番組恒例の企画がおこなわれました。芦田さんは、SixTONESメンバーが繰り広げる即興コントにも対応していました」（スポーツ紙記者）

芦田とSixTONESのかけ合いが場を盛りあげたが、放送後のXでは

《ストと芦田愛菜ちゃんの身長差可愛い!!》

など、芦田の身長に注目する声が聞かれていた。過去にも、芦田の身長が注目を集めたことがあった。

「9月に映画『俺ではない炎上』のイベントに出演したときのことです。長らく、身長を非公表にしている芦田さんですが、189cmの阿部寛さんや177cmの藤原大祐（たいゆ）さん、さらには167cmの『なにわ男子』長尾謙杜（けんと）さんら共演俳優と並んだ際、かなり差があることがSNSで話題になりました。

今回、共演したSixTONESは、184cmのジェシーさんや177cmの松村北斗さんなど、背が高いメンバーが多いため、芦田さんとの身長差が目立ってしまったようです」（芸能記者）

番組冒頭、ゲストである芦田が中央に立ち、SixTONESメンバーが横に並んだ際、松村がカメラマンに遠目から自分たちを撮るよう頼み、「俺ら、デカくて怖くね？」と話す場面があった。この身長差が、SixTONESファンの間で思わぬ反響を呼んでいる。

「芦田さんとSixTONES6人が並んだ際の構図から、自分もメンバーと並んだら同じような差になるのではないかと考えるファンもいたようです。非公表であることで、想像をかき立てられ、“疑似体験” するような感覚になったのかもしれません」（前出・芸能記者）

実際、Xには、

《すとんずに囲まれたらこれくらいの身長差なのか、と勝手に妄想してニヤニヤしてる》

《自分がSixTONESと並んだらすごいな、と想像できて楽しかった》

といった声も見受けられた。2025年で21歳になった芦田だが、“愛菜ちゃん旋風” は健在のようだ。