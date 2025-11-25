Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×2025Ç¯¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¿·¥Ä¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼(R)¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£¹â¤µÌó15¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥Ä¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯¿·¤·¤¤¥Ä¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î³Æ½ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤â½¼¼Â¡£¸«¤É¤³¤í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥¥å¡¼¥È¤ËÍÙ¤ë¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤
³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ç1Æü1¡Á2²ó¡¢¸ø±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤¿Á¥¤Ë¾è¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Ë¾è¤»¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¡È¥È¥Ê¥«¥¤¥À¥ó¥¹¡É¤ä¡È¥½¥êÍ·¤Ó¥À¥ó¥¹¡É¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¥·¥ç¡¼¤Î½ªÈ×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¿´²¹¤Þ¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç3¤Ä¤Î¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È(¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥·¥ç¡¼)¤ò¸ø±é¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥é¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¡£¼èºàÅöÆü¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÊÄ´¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤òÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤È¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë3¿ÍÁÈ¡Ö¥Û¥ê¡¼¥¸¥ç¥ê¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤È¡¢ÍÛµ¤¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥ï¥ó¥À¡¼¥Ð¥ó¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¸ø±é¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤ä»þ´Ö¤ò¹ðÃÎ¤»¤º¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·±¿¤è¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
ÃíÌÜ¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¹â¤µÌó15¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡ª¹ë²ÚµÒÁ¥¡ÖS.S.¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¹æ¡×¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëµðÂç¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢µÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤«¤ê¤¬Åô¤Ã¤¿¥Ä¥ê¡¼¤â°µ´¬¤ÎÈþ¤·¤µ¡£Ãë¤ÈÌë¤Ç°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆóÅÙÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¿·¤·¤¤¥Ä¥ê¡¼¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¶¥ó¥Ó¡¼¥Ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡×²£¤ÎÃÊ¡¹Èª¤Ë¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ä¥ê¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£1Ç¯¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
