DeNAÁ°´ÆÆÄ¡¦»°±ºÂçÊå»á¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×°æ¾åÂó¿¿VSÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ò´ÑÀï¤Ç¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡Ä
¡¡DeNAÁ°´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå»á¡Ê51¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò´ÑÀï¤ËË¬¤ì¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»°±º»á¤Ï¡ÖTOYOTA¡¡ARENA¡¡TOKYO¤Ç°æ¾åÂó¿¿vsÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°æ¾åÂó¤¬3¡Ý0¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¡£Æá¿ÜÀî¤Ï³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»î¹ç¤Ë¡Ö¥¹¥´¥¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼®²¸¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×¤È¡¢º£µ¨°ì½ï¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿DeNA¤Î¾¾Èø¼®²¸¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£