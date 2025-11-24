推し活を支える旅アイテムとは？推し色でそろう8色展開＆カスタム自在のキャリーが話題！
株式会社ティーアンドエスは、主力トラベルブランド「LEGEND WALKER(レジェンドウォーカー)」から、推し活と日常使いを両立するスーツケース「OSHINO(オシノ)」を、2025年12月中旬ごろより旗艦店および公式オンラインストア、全国の専門店などで順次販売する。
【写真】フロントパネルを“推し活仕様”に切り替えた状態。お気に入りのぬいぐるみや小物などを自由にディスプレイできる。推し色でそろえたコーディネートが、そのまま旅のお供に
■着せ替え式フロントパネルで“推し活モード”と“日常使い”を切り替え
最大の特徴は、気分やシーンに合わせて“見せる／隠す”を自由に切り替えられる着せ替え式のフロントパネル(特許出願済)。透明パネルと本体同色パネルの2枚がセットになっており、ファスナー操作で簡単に付け替えできる。
透明パネルを使用すれば、推しグッズを見せる“推し活仕様”に。反対に、同色パネルにすれば一般的なスーツケースとして違和感なく使える。遠征にも日常にも対応できる柔軟な構造が大きな魅力となっている。
さらにフロントオープン部は縦開き仕様で、パソコンやパンフレットの出し入れもスムーズ。スマホスタンドやドリンクホルダー、台座フックなども備え、推し活だけでなく通常の旅行でも使いやすい設計だ。
マット仕上げの本体表面は、ステッカーを貼りやすく傷も目立ちにくい。また、キャスターはストッパー付きで、電車内などでも不用意に動く心配がない。内部にはペンライト固定用のゴム製モールも備えており、あらゆるニーズに応える機能がそろっている。
■推し色はSNS投票で決定。豊富なカスタマイズも魅力
本体カラーは、LEGEND WALKER公式X(旧Twitter)で実施された「推し色総選挙」によって選ばれた上位8色(ブルー、イエロー、ブラック、パープル、オレンジ、ピンク、レッド、グリーン)で展開。推し活で重要な“推し色”にこだわる層にとって、うれしいポイントだ。
さらに、全9種(8色＋透明)のフロントパネルと、8色のカラフルなキャスター(各4個セット)を、2026年1月にオプション販売予定。キャスターは簡単に脱着できるため、推し色で統一したり、ペアカラーでコーディネートしたりと、自由なカスタマイズを楽しめる。
■開発は「LEGEND WALKER LAB」発。推し活の新定番に
「OSHINO」は、ティーアンドエスが立ち上げた開発プロジェクト「LEGEND WALKER LAB(レジェンドウォーカーラボ)」から誕生した。LABでは、生活者の声やカルチャーを取り入れた“新しい旅の道具”づくりを行っており、コスプレイヤー向けの「LAYER」、子どもが乗れる「コロとも」に続く第3弾として登場した。価格は2万680円で、容量は1泊2日程度に適した34リットル。機内持ち込みにも対応している。
■製品概要
・製品名：推し活キャリー「OSHINO」
・カラー展開：ブルー、イエロー、ブラック、パープル、オレンジ、ピンク、レッド、グリーン
・価格：2万680円
・本体サイズ：高さ47センチ×幅34センチ×奥行24センチ
・全体サイズ：高さ54センチ×幅37センチ×奥行24センチ
・容量：約34リットル
・重量：約3.6キロ
・材質：本体は三層構造ポリカーボネート100％
・キャスター：脱着可能なストッパー付きダブルキャスター(合計8輪)
・開閉部：ファスナータイプ
・機内持ち込み：対応※各航空会社により規定が異なる場合あり
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙いは？
ターゲットはずばり「推し活を楽しむ人」です。現在では、3人に1人が“推し”を持つといわれ、推し活人口は年齢や性別を問わず増加しています。そのスタイルも多様化しており、推しのグッズを身につけてファッションの一部として楽しむ方や、推しの魅力をアピールしたい方、推しのイメージカラーをさりげなく日常に取り入れたい方など、さまざまな楽しみ方があります。そうした幅広いニーズに応えるため、「カスタマイズできること」を重視し、推し活をより自由に楽しめるスーツケースとして開発しました。
ーー今回の商品のイチオシは？
最大の特徴は、着せ替えができるフロントパネルです。推しのグッズを全面にアピールして楽しみたいときは透明パネル、家族旅行や出張など推し活を控えめにしたいときは本体と同色のパネルを装着するなど、シーンや気分に合わせて自由にカスタマイズが可能です。“見せたいときに見せる、隠したいときに隠せる”そんな新しい推し活スタイルを提案します。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
「推し活キャリー」という名前ではありますが、使い方は自由です。推し活に限らず、ご自身のセンスでデコレーションを楽しみ、世界に一つだけの特別なスーツケースとともに、旅をお楽しみいただければ幸いです。
推し活をもっと自由に、もっと楽しく。「OSHINO」がその1歩を叶えてくれる。この冬、新しい旅の相棒と一緒に、推しとの特別な時間を始めてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
