季節が冬に進むにつれ、猫の見た目にも少しずつ変化が訪れます。今回ご紹介する猫ちゃんは、3か月前まですっきりとした夏毛姿だったとのこと。しかし、11月に入った今では、まるで別猫のような「ふわもこスタイル」に変化したそうです。投稿はX（旧Twitter）にて、44.8万回以上表示。いいね数は2.4万件を超えました。

【写真：夏毛だった猫→3か月が経過して『冬毛』になった結果…まるで別猫のような『劇的なビフォーアフター』】

冬毛になってきたねぇ…！！

今回、Xに投稿したのは「なみそKEN/書籍重版！感謝」さん。登場したのは、猫のまめちゃんです。

飼い主さんがSNSに投稿した写真は2枚。ひとつは8月ごろに撮影されたもの。まだ暑い夏の季節。まめちゃんは、毛並みが短く整い顔まわりもすっきりとしていました。暑い時期を快適に過ごすために軽やかな毛並みになっているのが分かります。飼い主さん的にも、この頃はブラッシングが少し楽だったかもしれません。

一方、2枚目の写真は、冬が本格的になってくる11月に撮影されたもの。全体的に冬毛になった結果、首まわりや体のラインがふんわりと厚みを増しています。

3か月前と同じ猫とは思えないほどのボリューム感。寒さが近づく時期ならではの猫の冬支度ですね。夏とは違う雰囲気に、飼い主さんも思わず驚いたことでしょう。

冬毛になった猫ちゃんに心癒されたX民たち

夏毛から一転。もこもこ冬毛に変化した、まめちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「か…か…かわゆすぎるんですけど」「あらまぁ！カリッカリだったのにふっくふくになって！」「冬毛になったら益々丸くて可愛さ増し増しになったね」「幸せそうでええこった」などの声が多く寄せられていました。

きっと多くの方が、ふわふわ＆もこもこな、まめちゃんを目にして一時でも寒さが和らいだことでしょう。

