「日本は優しくない」と主張する前に。フランス人YouTuberが語る「差別」と「区別」の境界線

「それ、本当に差別？」日本人の“区別”と“敬意”

日本での生活がもたらしてくれた心の平穏、そして母国に帰って改めて気づかされた日本の「ありえない日常」の素晴らしさ。ここまで、私が日本をいかに愛し、尊敬しているかをお話ししてきました。しかし、その一方で、この愛する日本社会が、今まさに静かな、しかし深刻な危機に直面しているのではないかと、私は強い懸念を抱いています。最近、SNSを見ていると、日本で暮らす一部の外国人による「こんな差別を受けた！」という投稿が目に留まることがあります。 その声を見るたびに、私は複雑な気持ちになります。そして、こう問わずにはいられません。「あなたが日本で受けたその扱いは、本当に『差別』なのでしょうか？」と。

言葉の重みの違い — フランスの「差別」と日本の「区別」

フランスで生まれ育った私にとって、「差別」という言葉は、もっと直接的で、攻撃的で、暴力的な響きを伴うものです。しかし、日本で語られる「差別」の多くは、そうした悪意に満ちたものとは質が違い、むしろ相手を思いやる優しさからくる「区別」であることが多いのです。私が問題だと感じているのは、日本人が行う「区別」ではありません。 本当に問題なのは、日本社会に「合わせる」努力を一切せず、自分たちの常識を押し通そうとする、一部の外国人の存在です。 彼らは、日本の文化を尊重せず、自国のやり方を押し通し、日本側に「自分たちに合わせろ」と要求する人々です。

日本の平和を壊す、身勝手な振る舞い

その象徴とも言える、信じがたい光景を目の当たりにすることが増えました。 外国人ストリーマーが、こともあろうに優先席に座り、大音量で音楽を流しながら、大声で騒ぎ立てていたのです。 一人の日本人男性が勇気を振り絞り注意をすると、信じられないことに、配信者は逆ギレし、男性に掴みかかり、暴力を振るい始めました。彼らは、日本の美徳を逆手に取っているのです。「日本人は優しい」「強く反撃してこない」と。 何をしても許される、と。そして、こうした事件が繰り返されることで、日本人が本来持っている「優しさ」や「親切心」が失われてしまうことを、私は最も恐れています。

本連載の原案書籍『なぜフランス人の僕が、日本を“天国“と呼ぶのか』では、本書で触れられなかった美食の国フランスから見た日本の食文化の品格、日本のお風呂・トイレ文化の衝撃、「闘う個人」から「和を尊ぶ」生き方へ変わった著者の人生観など、あなたが日常で見過ごしている「奇跡」の謎に、フロリアンが深く迫ります。