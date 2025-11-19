「日本は優しくない」と主張する前に。フランス人YouTuberが語る「差別」と「区別」の境界線

「日本は終わった」「未来は暗い」――そう言われることが多いこの国で、フランス人YouTuberのフロリアン氏がなぜ「日本こそが私の終の棲家だ」と断言するのか。
母国フランスでの困難な過去から日本で人生を再起動したフロリアン氏が、日々の生活で感じる日本の「奇跡」と、この国の強さ、そしてこれから私たちが向き合うべき課題について綴った書籍『なぜフランス人の僕が、日本を“天国“と呼ぶのか』。
なぜ、外国人である彼が、日本人以上に日本の未来を信じ、愛することができるのか。その理由を紐解きます。



（本記事は『なぜフランス人の僕が、日本を“天国“と呼ぶのか』から一部を抜粋・編集して掲載しています）


「それ、本当に差別？」日本人の“区別”と“敬意”


日本での生活がもたらしてくれた心の平穏、そして母国に帰って改めて気づかされた日本の「ありえない日常」の素晴らしさ。ここまで、私が日本をいかに愛し、尊敬しているかをお話ししてきました。しかし、その一方で、この愛する日本社会が、今まさに静かな、しかし深刻な危機に直面しているのではないかと、私は強い懸念を抱いています。

最近、SNSを見ていると、日本で暮らす一部の外国人による「こんな差別を受けた！」という投稿が目に留まることがあります。 その声を見るたびに、私は複雑な気持ちになります。そして、こう問わずにはいられません。「あなたが日本で受けたその扱いは、本当に『差別』なのでしょうか？」と。

言葉の重みの違い — フランスの「差別」と日本の「区別」


フランスで生まれ育った私にとって、「差別」という言葉は、もっと直接的で、攻撃的で、暴力的な響きを伴うものです。
しかし、日本で語られる「差別」の多くは、そうした悪意に満ちたものとは質が違い、むしろ相手を思いやる優しさからくる「区別」であることが多いのです。

私が問題だと感じているのは、日本人が行う「区別」ではありません。 本当に問題なのは、日本社会に「合わせる」努力を一切せず、自分たちの常識を押し通そうとする、一部の外国人の存在です。 彼らは、日本の文化を尊重せず、自国のやり方を押し通し、日本側に「自分たちに合わせろ」と要求する人々です。

日本の平和を壊す、身勝手な振る舞い


その象徴とも言える、信じがたい光景を目の当たりにすることが増えました。 外国人ストリーマーが、こともあろうに優先席に座り、大音量で音楽を流しながら、大声で騒ぎ立てていたのです。 一人の日本人男性が勇気を振り絞り注意をすると、信じられないことに、配信者は逆ギレし、男性に掴みかかり、暴力を振るい始めました。

彼らは、日本の美徳を逆手に取っているのです。「日本人は優しい」「強く反撃してこない」と。 何をしても許される、と。そして、こうした事件が繰り返されることで、日本人が本来持っている「優しさ」や「親切心」が失われてしまうことを、私は最も恐れています。

本連載の原案書籍『なぜフランス人の僕が、日本を“天国“と呼ぶのか』では、本書で触れられなかった美食の国フランスから見た日本の食文化の品格、日本のお風呂・トイレ文化の衝撃、「闘う個人」から「和を尊ぶ」生き方へ変わった著者の人生観など、あなたが日常で見過ごしている「奇跡」の謎に、フロリアンが深く迫ります。



フロリアン（Florian）


京都在住のフランス人YouTuber。フランスと日本の文化の違いをテーマに、食べ物・働き方・人生観など幅広い話題を発信している。自身の経験をベースに、等身大の言葉で「外国人から見た日本の魅力」を伝える動画が多くの共感を呼び、国内外にファンを持つ。現在は京都を拠点に、自身が代表を務める「KyoFlow合同会社」を通じて、ホテルマーケティングや文化交流のプロジェクトにも携わっている。

◆フロリアンさんの記事一覧は


【ECHOES連載企画】なぜフランス人の僕が、日本を“天国“と呼ぶのか

第1回 「席取りでスマホを置ける国は奇跡」 在住10年のフランス人が日本から離れたくない理由
第2回 「地獄旅」からの脱出 16歳のフランス人を救った日本のドラマ


