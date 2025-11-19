「めっちゃ殴ってたぞ」「グーパンだろ」北朝鮮の“強すぎる”グータッチにファン心配。日本は１点リードで後半へ【U-17W杯】
珍しい光景だった。
廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月18日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド16で北朝鮮と対戦している。
試合前に両チームがピッチに入場し、整列後、日本の選手たちが北朝鮮の選手たちのもとへと移動する。いわゆるグータッチで挨拶を交わすが、北朝鮮の選手たちは必要以上に強く拳を当てていた印象だ。
軽くタッチというよりは、かなり強い。この様子にSNS上では以下のような声があがった。
「試合前のグータッチで日本選手の手めっちゃ強く殴ってたぞ」
「殴ってるに近い」
「もう殴りかかってたよ」
「グータッチじゃなくて、グーパンだろ」
「日本の選手を破壊しに来てないか？」
「音も結構鳴ってた」
「不安すぎる」
日本はマギージェラニー蓮の得点で幸先良く先制。１点リードで試合を折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
