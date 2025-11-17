前髪はストレート、襟足長めで細眉、ベッカムヘアも流行…今なお愛される平成の“イケメン”たちのヘアスタイルを紐解く

「平成一桁ババアが懐かしさにむせび泣きながら通りますよっと」、「20年経ってもこのときの水嶋ヒロよりカッコイイ男現れない」先月公開されたアーティスト・オレンジレンジの代表曲『イケナイ太陽』の新作MVに並ぶコメントだ。

ものすごい細眉。当時のオレンジレンジのメンバーたち

今なお愛される平成“イケメン”たち。現在との一番の違いがヘアスタイルにあると指摘するのは雑誌『smart』の元編集長で編集者／コラムニストの佐藤誠二朗氏だ。外ハネパーマに細眉など、懐かしい当時のスタイルを解説する。

MVコメント欄に見る平成イケメンへの惜しみなき賛美

オレンジレンジの代表曲『イケナイ太陽』の新作MVが、2025年10月にYouTubeで公開され、平成一桁生まれ（現在27～36歳）の女性を中心に大きな反響を呼んでいる。

かつてフジテレビで放送されたドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』の名場面を、堀北真希、小栗旬、生田斗真、水嶋ヒロ、山本裕典、岡田将生ら出演俳優陣の映像コラージュで編集したスペシャルミュージックビデオだ。

平成期（1989～2019）に青春を過ごした世代が大人になり、当時の音楽やカルチャーを懐かしむ平成レトロブームがSNSを中心に拡大しており、当該のMVは260万回再生されている（11月7日時点）。

コメント欄には当時の“イケメン”たちを褒め称えるコメントが並ぶ。



「20年経ってもこのときの水嶋ヒロよりカッコイイ男現れない」

「昭和世代のおじさん達の『あの頃は良かった』って言葉、何言ってんだよった思ってたけどアラサーになった今胸張って言える『あの頃は良かった』」



「平成一桁ババアが懐かしさにむせび泣きながら通りますよっと。ほんまにいい時代やったと思うよ私は」

「まだ韓国に染まる前の日本のメンズって感じで、みんな違ってみんないい」



「当時中学生の平成一桁ガチババア、ここの難波先輩にドキっとしてしまった。何もかもが完璧すぎる」

平成中期“イケメン”のヘアスタイルとは

特に注目したいコメントは、彼らの髪型について言及したものだ。



「トップをツンツンさせたり、襟足長かったり、ストレートな前髪だったりこれです！ これがいいんです。この平成の髪型がいい」



「男やけど、死ぬほどハマってて憧れて髪の毛伸ばしてた懐かしい」

ストレートに下ろしたやや重めの前髪、パーマで動きをつけたトップ（頭頂部近辺）、首筋に沿って流れる長めの襟足…。

映像をあらためて見ると、当時10代～20代前半の俳優たちがキメていたあの髪型こそ、平成中期“イケメン”の典型だったということが思い出される。

テレビ、音楽、ファッション誌、美容室等が有機的につながった結果生まれた時代の顔である。

男性のヘアスタイルの流行はこの頃、1990年代に流行したワイルドな無造作スタイルから脱却し、より自然なさりげなヘアへと移行していた。

ショート～セミロングでカットし、ストレートの前髪でポイントを作りつつ全体的な毛流れを楽しむ、甘すぎず、ワイルドすぎないナチュラルなスタイルが注目されていたのだ。

美容師がスター 2000年代の新現象

筆者は2000年代、男性ファッション誌『smart』の編集長を務めていたが、当時のファッション誌業界では、ある異変が起きていた。

それまでファッション誌の主役はあくまで服だったが、突如ヘアスタイルも主語として浮上してきたのである。

きっかけは、2000年創刊のメンズヘア＆ファッション誌『CHOKi CHOKi（チョキチョキ）』。原宿や渋谷の人気ヘアサロンと組んだ同誌は、若手美容師や読者モデルを誌面でスター化させていった。



象徴的な人物は奈良裕也だ。

原宿の有名美容室・SHIMAのスタッフだった奈良は、20代前半だった2000年代前半、あらゆるストリートファッション誌のスナップコーナーに出ずっぱりだった。こまめに変化する奈良のヘアスタイルとコーディネートは常に注目の的で、様々なことが模倣の対象となった。

奈良裕也は非常に端整な顔立ちでバランスの取れたスタイルを持つ好男子だが、身長は小柄。それに、会おうと思えばいつでも会いにいける現役ヘアサロンスタッフだ（全盛期は予約殺到で非常に困難だったというが）。

そうした親近感がカリスマ性をより高める結果につながったのだから、我々メディア側も驚くべき新現象と受け止めていた。

奈良裕也の人気が爆発すると、続けとばかりにスナップの常連となる美容師が続出。彼らのような人気サロンスタッフを指す“おしゃれキング”という呼び名も生まれる。

彼らのスタイルはどちらかといえばアンドロジナス（両性具有的）で、ハイブランドと古着をうまくミックスしたり、重ね着を多用したりする小慣れた着こなしを指すサロン系なるファッションジャンルも生まれ、専門誌まで出るほどの盛り上がりとなったのである。

外はねパーマ、ウルフカット、ソフトモヒカン

また当然のことながら、プロの美容師である彼らは、みずからがモデルとなって最新のヘアスタイルを披露し、流行を作り出していく。

ディテールは百花繚乱だったが大まかに分けると、当時の人気ヘアスタイルは以下である。

外はねパーマ……滝沢秀明などジャニーズ系アイドルがよくしていた、長めのサイドと襟足を外にはねさせるパーマスタイル。2000年代前半から流行し、髪型にこだわる若者の主流スタイルとなっていった。

ウルフカット……トップをたてがみのように立たせ、襟足を長めに伸ばすワイルドな印象のスタイル。2003年にK-1でチャンピオンになった格闘家・魔裟斗さんなどが有名。

水嶋ヒロ風パーマ……2005年に俳優デビューした水嶋ヒロ風の、セミロング黒髪にパーマをあて動きを出すスタイルで、2000年代後半に流行。少年から大人への移行期、成熟一歩手前の男の色気を醸し出すスタイルとして、特に女性から人気が高かった。

ソフトモヒカン……2002年の日韓共催FIFAワールドカップで、イングランド代表デビッド・ベッカムがこの髪型をしていたことから、サッカーフィーバーと相まって爆発的な人気に。当初は「ベッカムヘア」とも呼ばれた。

バリアート……EXILEのATSUSHIの影響で、坊主に刈り込み（バリアート）を入れるスタイルが流行。その後、サイドのみ短くして模様を入れるアレンジも広がった。

こうしたスタイルがメディアで頻繁に紹介されると、やがて全国に普及。平成中期“イケメン”の定型が完成していく。

ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』は、まさにその見本市のような作品だったのだ。

また、忘れてはならない当時の特徴が細眉である。

男性が眉毛を整える文化は、2000年代に急速に一般化。コンビニにはメンズ用眉用ケアグッズが並び、美容室では「眉カット」がメニューに加わった。

明確な起点を特定するのは難しいが、1990年代後半の安室奈美恵ブームを通じて「細眉＝洗練」の価値観が広まり、男性にも波及したのではないかという説が有力である。

平成イケメンは、なぜ今なお愛されるのか

平成中期イケメンが居並ぶ「イケナイ太陽」のMVに、今も心を動かされる人が多いのはなぜか。

2000年代当時に青春時代を過ごした人たちにとって、あの髪型は自己表現そのものだったからだろう。

前髪をまっすぐに整え、襟足のラインを指先で確かめ、少し眉を細くする。それは恋をする準備であり、世界と向き合う儀式でもあった。

清潔で、優しくて、ちょっと色気があるそんな男子像を、平成一桁世代の女子たちは“安心して愛せるイケメン”として受け止めていたのだろう。

平成中期という時代は、日本の経済も世界情勢も社会の価値観も不安定だった。

若さゆえの陽気さに包まれながら、どこかで将来への不安と傷つきやすさを抱えていた世代。

そんな平成中期のイケメン像は、いま見れば少し気恥ずかしい感じもする。それでも、清潔で優しく、どこか一生懸命だった彼らの姿には、当時の空気が確かに息づいているようだ。

その姿には、あの時代のまっすぐさが宿っている。だから、いま見ても不思議と胸を打つのかもしれない。



文／佐藤誠二朗