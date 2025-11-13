【今週のカバーガールの胸のウチ】深田恭子が告白「撮影で海に行くと、ついつい肌を焼いちゃいます」

ボディメイクの秘訣は……

――毎年ファンの皆さんが楽しみにしている卓上カレンダーが、今年も発売されます。今回はお台場のスタジオで撮影されたそうですが、いかがでしたか？

「これまでは室内で照明を使っての撮影が多かったのですが、今年は自然光が入るスタジオで撮ったんです。海風を感じられて気持ちよかったですし、お天気にも恵まれて、すごく自然な仕上がりになったと思います」

――今年のカレンダーのテーマは、その「自然光」になったそうですね。

「毎年、テーマを設定してカレンダーを作っているんです。ちなみに’25年は『アクセサリー』でした。『犬』がテーマだった年もあります。今回はどうしようかなと考えていたのですが、テーマで縛らずナチュラルなスタイルにしてみようかな、となりました」

――衣装もテーマに合わせるのですか？

「毎年、自分で選んでいたんですけど、今回はスタッフの皆さんにお任せしたんです。すると、パステルカラーの衣装が中心になりました。これまであまり着てこなかった色味です。ビビッドな色が多かったこれまでのカレンダーとはガラッと雰囲気が変わりました」

――花柄のスカーフを頭に巻いているカットが印象的でした。

「あれ、実は私物なんですよ！ プライベートでお買い物している時に見つけて、『いつかお仕事で使ってみたいな』って思っていたんです。それで今回のカレンダーの撮影で使わせてくれないかとお願いしてみたら、スタイリストさんが素敵にアレンジしてくれました」

――デビュー以来、完璧なプロポーションを維持していますが、ボディメイクの秘訣を教えてください。

「特別なトレーニングをしているわけじゃないんです。運動といえば、『今日は少し歩こうかな』と思い立ったときに、一駅弱くらいの距離を歩いて帰るくらい。ウォーキングというより、ただのお散歩です（笑）。食べたいものも、基本的には我慢しません」

――美肌も維持されています。

「スキンケアは念入りにしています。なかでも、保湿は一番大事にしていますね。あと、日焼け止めも欠かしません。元々、お肌が弱いんですけど、日焼けするのは大好きなので、写真集の撮影で海に行くと、ついつい張り切って焼いちゃうんです……」

特注の愛犬グッズ

――海がお好きなんですか？

「とても！ 今回はお台場で撮ったので、撮影の合間にスタジオから出て磯の香りを堪能しました」

――深田さんの趣味といえば、サーフィンが有名ですもんね。アクティブなイメージがあります。

「それが、最近、新しくトイプードルを飼い始めたことですっかりインドアになってしまって……。というのも、今回お迎えした子でトイプードルは3匹目なんですが、この子は犬用のおもちゃで遊んでくれるんですよ。他の子たちは見向きもしなかったのに（笑）。

先ほど、トレーニングはしてないって言いましたけど、毎日、おもちゃを投げ続けているせいで、右腕はちょっとだけ鍛えられているかもしれません（笑）」

――カレンダーには、その子も登場するそうですね。

「まだＳＮＳでも公開していなかったので『カレンダーでお披露目しよう』と思ったんです」

――ちなみにお名前は？

「ちょっと恥ずかしいですが……ずっと好きだったＮＨＫの子供番組のキャラクターから名前をいただきました。2番目の子が『ポッケ』だから、３番目の子は『ニャンちゅう』にしました。カレンダーにはポッケも出てきますよ」

――自宅では、愛犬の写真がプリントされたＴシャツを着るほど溺愛されているそうですね。

「ポッケの写真がプリントされたパジャマも特注で作りました（笑）。ニャンちゅうは特注グッズに使えるベストショットがまだ撮れていないので、これからです。楽しみですね」

――愛犬たちと過ごす以外に、リラックスできる時間はありますか？

「朝起きて、ストレッチをしている時ですかね。肩を回したり伸ばしたりするぐらいなんですけど、それだけでも疲れが取れて癒やされますよ」

――最後に、カレンダーとグラビアを楽しみにしている読者にメッセージをお願いします。

「これまでとは一味違うカレンダーになっています。私の新しい表情を楽しみに見ていただけたら嬉しいです」

フカダ キョウコ 42歳

’82年、東京都生まれ。’96年に「第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞して芸能界デビューを果たす。’26年版の卓上カレンダーが11月27日に発売予定

『FRIDAY』2025年11月14日・21日合併号より

取材・文：梅木康一朗