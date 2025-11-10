歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）が10日、東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行い、橋之助の両親で歌舞伎俳優の中村芝翫（60）と女優の三田寛子（59）が連名で祝福のコメントを寄せた。

2人は「このたび、長男中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります」と祝福。「これまでも多くの皆さまに温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます」と感謝した。

続けて「二人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも一層の精進を重ねてまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。

報道陣は約50人、テレビカメラは7台が集まったこの日の会見。能條は、ピンクに金の帯のあでやかな着物姿で登場。ピンクの着物は橋之助の母で女優の三田寛子が結婚会見で着用したもので「凄く身が引き締まる。お義母さんのパワーが入っている気がしていて、嬉しいです」とほほ笑んだ。橋之助はグレーの落ち着いた雰囲気の着物を身にまとい「この度、私、中村橋之助と能條愛未は、婚約いたします運びとなりましたことをここに報告させていただきます」とあいさつした。

挙式・披露宴は来年初夏の予定。