【「ラブ トランジット」シーズン3インタビューVol.9 ユリ】新しい恋に揺れた1ヶ月 元カレとの過去は「全部がキラキラとした綺麗な思い出」＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/11/08】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第7話と第8話（最終回）が10月30日20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。9人目はバックパッカーのユリ（29）。＜Vol.9＞
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
ユリのX（元恋人）は、第5話にて不動産営業のゆうや（29）だと明らかに。交際期間4年4ヶ月、別れたのは6年10ヶ月前で、ユリが海外へ留学するタイミングで別れを決断した。
ユリがゆうやを誘い参加。ホカンスでは当初、経営者のヒロ（26）に惹かれるが、Xとの破局の原因がヒロの浮気だと知り気持ちが変化。序盤からユリに惹かれブレることなくアプローチしてきた会社員のひろき（31）と向き合うことを決意するが、悩んだ結果、一緒に帰る道は選ばなかった。
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
ユリ：バックパッカーしています。最近は行けていないんですけど、先月はモンゴルに行っていて来月はベトナムに行く予定です。
― Xを誘って参加した理由を教えてください。
ユリ：最初のきっかけは、私の友人と一緒に『ラブ トランジット』シーズン2を観ていて、その友人が「ユリとXはすごくお似合いだったよね」と言ってくれた言葉がずっと心の中に残っていて、30歳という節目の年に近づいて周りが結婚したり出産したりキャリアアップしたりステージが変わっていく中で、自分はずっと好きなことばっかりやっていて今のままで良いのかなという悩みがあったので、Xを誘ってみようと思いました。
― 誘ったときは復縁の可能性もありましたか？
ユリ：それは正直なくて。もうXもきっと復縁は考えていないだろうなと思っていたので、普通にお互い新しい恋をしに行く感じで誘いました。
― Xとの交際はすごく良い思い出だったということですね。過去に交際されていたときは、Xはユリさんにとってどんな存在でしたか？
ユリ：Xはすごく優しくて喧嘩もほとんどしなくて交際期間も長かったので、自分の思い描いている青春を全部彼とできました。ディズニーだったりペアルックだったり浴衣着て花火大会に行ったり、全部がキラキラした綺麗な思い出です。
― すごくラブラブだったんですね。ユリさんが留学されるからお別れしたということなんですけど、ユリさんもそのつもりでしたか？「待ってもらいたい」という気持ちはなかった？
ユリ：遠距離は無理だなと思っていたので、留学に行くなら別れるつもりでした。遠距離をしてどちらかが「好きな人ができちゃいました」とか「気持ちが冷めちゃいました」とちょっと嫌な思い出になってしまうよりかは行く前に綺麗に終わらせたいなという気持ちでした。
― ホカンスに参加して最初はヒロさんに惹かれたと思いますが、どういうところに惹かれましたか？
ユリ：男らしいところ。すごく前に出るタイプでもないんですけど、じっと周りを見て、何か必要なタイミングのときにポコっと出て力を貸してくれるみたいな。人に興味がない様子でもなく、すごく優しくみんなに話しかけてくれたりして、周りを見てくれてる人だなと思いました。
― どういうときに気遣いが光っていた？
ユリ：会話をすごく回すタイプではないんですけど、ボソッと言った一言がみんなの笑いを誘ったりしていました。
― ヒロさんへの矢印は徐々になくなったと思うんですが、どういった心境の変化がありましたか？
ユリ：ヒロとBBQしたときに本人からと、ヒロのXと話していたときに、別れたのは浮気が原因と聞いて、そこで、自分の中で気持ちが踏みとどまったというか「うーん」となってしまいました。新しい恋愛をする上で浮気をしたことがある人にわざわざ行くのはどうなんだろうと不安もあって。今は「もう二度としない」と言っているかもしれないけど、浮気ができちゃった人なんだなという私の考えがあって、違うかなと思いました。過去に私もXではない人に浮気をされた経験があったので、わざわざ浮気をしたことがある人に行くのはちょっと嫌だなと。
― 最初からひろきさんからのアプローチを受けていましたが、ひろきさんはどんな印象でしたか？
ユリ：初日にラウンジに呼んでくれて、そのときは素直に嬉しいなと思いました。第一印象もすごく明るくて。場を盛り上げるためにみんなに話題を振っていて、気を遣ってくれる方だったので、恋愛として良いなというよりも、人として素敵だなと思いました。
― ホカンス中、ひろきさんが3日ぐらい塞ぎ込んでいた時期を経て、バカンスでは最後までひろきさんと向き合っていましたが、どんな心境でしたか？
ユリ：最初から最後まで私にストレートに気持ちを伝えてくれていて、それに対して私はちゃんと見てなかったんじゃないかなと思って。私の今までの恋愛は直感型で、第一印象とかフィーリングで、この人良いなと思った人を好きになることが多くて、それがヒロだったんです。それにも関わらずひろきはずっと想いを伝えてくれていて、その想いに最後まで耳を傾けずに終わらせてしまうのは、ひろきにとっても失礼なことをしているだろうし。自分で直感型だと決めつけてしまっていた部分もあったので、ひろきの中身をちゃんと見ずにホカンスを終わらせてしまうのはダメだなと思って、後半はちゃんと向き合おうという気持ちに変わりました。
― 最終告白は一緒に帰るか悩みましたか？
ユリ：悩みました。最後はまさかひろきが泣いて想いを伝えてくれると思っていなかったので、それにびっくりしました。本当にそこまでの想いを伝えてもらえたことは今までの人生でなかったので、ひろきの言ってくれている言葉を聞きながら、「この人と一緒にバスに乗ったら幸せになれるんじゃないかな」とかいろいろ頭の中で考えました。私の中ではホカンスの最初と最後で比べると、すごくひろきに対して前向きな気持ちで接せられるようになったけど、とりあえず付き合ってみるというのが私にはできなくて。そこまでの想いには至れなかったです。もうちょっと長い期間一緒にいたり時間を過ごしたら、もっと心境の変化があったかもしれないけど、「こんなに想ってくれているのにやっぱり私はひろきと一緒に帰ろう」という決断に至れない、そういう自分も嫌になったし、すごくいろんな感情が一気にぐるぐるした時間でした。
― 終盤はゆうやさんに対してたくさんアドバイスもされていましたが、ユリさんから見てゆうやさんの変わったところはありますか？
ユリ：結末が分かっていないので変わったかどうかわからないんですけど、正直言って変わっていない気持ちの方が、良い意味でも悪い意味でもありました。彼の良さだったり、付き合っていた当時にここを直してほしいなと思っていたところが出てたり、いろんな意味で変わってないな、彼らしいなという想いでした。最後はすごく葛藤していたから、そこが彼の変われるチャンスだったんだろうなと思いながら応援していました。
― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えてください。
ユリ：今まで本当に直感型で恋愛をしてきて、自分のフィーリングだけを頼りに好きな人が好きと決めていたんですけど、ひろきみたいに熱い想いを伝えてくれてくれた人がいたことによって、直感だけじゃなくて、その人自身をちゃんと見るということが、私にとって初めての経験だったので、成長かわかりませんが貴重なことを教えてもらったなと思いました。
― ありがとうございました。
◆『ラブ トランジット』シーズン3参加者プロフィール
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
◆『ラブ トランジット』シーズン3交際情報
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
◆『ラブ トランジット』シーズン3概要
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
