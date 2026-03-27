2026年3月27日、韓国メディア・スポーツ京郷は、MLBロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が、シーズン開幕を前にチームメート全員へ高級腕時計をプレゼントしたと報じた。記事によると、大谷は本拠地ドジャースタジアムでの開幕戦当日、各選手のロッカーにサプライズでギフトバッグを用意。中には、大谷がアンバサダーを務める日本の時計ブランド「セイコー（SEIKO）」の腕時計（約63万円相当）と、デーブ・ロバーツ監督からの贈り