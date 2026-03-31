『Nintendo Music』にて、『あつまれ どうぶつの森』の「リゾートホテル」「夢の島」のゲーム音楽10曲の配信が開始された。あわせて、任天堂公式の島「Ninten島」では『Nintendo Music』のオリジナルマイデザインの配布も始まっている。 【画像あり】更新された「Ninten島」の様子 スマートフォン向けアプリ『Nintendo Music』に追加されたのは、『あつまれ どうぶつの森』の1月のアップデートで加