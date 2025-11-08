【エチュード】新登場♡繊細カールが続く「カールフィックスマスカラ スキニー」で目元美人に

韓国コスメブランド「エチュード」から、人気マスカラシリーズ「カールフィックス」に待望の新ライン『カールフィックスマスカラ スキニー』が登場します。極細スキニーブラシが短いまつ毛までしっかりキャッチし、繊細で上品な目元を演出。にじみに強いウォータープルーフ処方で、一日中美しいカールをキープします。2025年11月21日(金)より、Qoo10日本公式ストアで先行発売スタートです。

エチュード の新作「スキニー」マスカラとは

ベスコス常連の大人気シリーズ「カールフィックス」から新たに誕生した『カールフィックスマスカラ スキニー』。

特徴は、細いまつ毛も逃さない極細スキニーブラシ。目頭や下まつ毛などの短い部分にも塗りやすく、ダマ知らずのセパレートカールを叶えます。

ウォータープルーフ処方で汗や皮脂にも強く、長時間にじみにくい仕上がり。まつ毛一本一本を丁寧に引き上げ、自然で品のある印象に導きます♡

マスカラ の仕上がりと選べる3色展開

「スキニー」は、ブラック・ブラウン・グレーブラウンの3色展開。ナチュラルにも印象的にも仕上がるバリエーションで、シーンに合わせた使い分けが可能です。

・ブラック：くっきりとした目元で存在感をアップ

・ブラウン：柔らかく優しい印象に

・グレーブラウン：抜け感と上品さを両立

価格は1,100円（税込）、容量は4g。2025年11月21日からQoo10日本公式ストアで先行発売、12月4日から全国のドラッグストアや楽天・Amazonでも順次展開されます♪

従来の「カールフィックス」との違い

従来の「カールフィックスマスカラ」はボリュームと束感を重視しているのに対し、「スキニー」は繊細でナチュラルな仕上がりを目指したライン。カールキープ力はそのままに、より細かい部分まで塗りやすい設計となっています。

メイク初心者の方や、上品な仕上がりを好む方にぴったり。どちらもまつ毛の魅力を引き立てる優秀アイテムです。

目元に新しい自信を♡

「カールフィックスマスカラ スキニー」は、まつ毛の一本一本に寄り添うような繊細な仕上がりが魅力。

長時間カールをキープしながら、上品で洗練された印象を演出します。シーンや仕上がりで使い分けできるカラーバリエーションも嬉しいポイント。

この冬、新しい自分らしい目元を手に入れて、毎日のメイクをもっと楽しく、もっと自由に楽しんでみませんか？