aimerfeel クリスマス限定ランジェリーで華やかに。赤とバレエの世界♡

ランジェリーブランド「aimerfeel(エメフィール)」が贈る、2025年のクリスマスコレクションが登場。今年のテーマは“Red Luxury & Balletcore Mood”。ラグジュアリーな深紅のランジェリーと、軽やかで可憐なバレエコアスタイル。どちらも身につけるだけで心まで華やぐ、ホリデーシーズンにぴったりのラインナップ。特別な夜、自分のための“ときめくご褒美時間”を過ごしてみて。

深紅が魅せる“Red Luxury”で、ドラマティックな夜を

サテンリボンノンワイヤー 超盛ブラ(R) ブラジャー

パールチョーカー 超盛ブラ(R) ブラジャー

Many Flowers aimerfeel楽ブラ(R)

「Red Luxury」ラインは、上質なレースと艶めくサテンが織りなす大人の華やかさが魅力。

おすすめは、繊細な光沢が美しい**「サテンリボンノンワイヤー 超盛ブラ(R) ブラジャー」(税込3,630円)や、エレガントな輝きを放つ「パールチョーカー 超盛ブラ(R) ブラジャー」(税込3,960円)。

さらに、花々を散りばめた「Many Flowers aimerfeel楽ブラ(R)」(税込3,630円)**は、フェミニンなデザインと快適な着け心地を両立。

深みのある赤が肌を美しく引き立て、特別な夜をより印象的に彩ります。

軽やかな“Balletcore Mood”で、ロマンティックなときめきを

リボンカシュクールレース脇高ブラ(R)

もうひとつのテーマ「Balletcore Mood」は、ふんわりチュールや繊細なフリルをあしらった、可憐で上品な世界観。

中でも、エレガントなリボンデザインが印象的な**「リボンカシュクールレース脇高ブラ(R)」(税込3,630円／11月下旬入荷予定)。

ドットリボンノンワイヤー 超盛ブラ(R)

パールドロップノンワイヤー超盛ブラ(R)

また、愛らしいドットが魅力の「ドットリボンノンワイヤー 超盛ブラ(R)」(税込3,630円)が人気です。

さらに、12月中旬入荷予定の「パールドロップノンワイヤー超盛ブラ(R)」(税込3,960円)**は、パールが胸元にさりげなく煌めく予約限定アイテム。纏うたびに心がときめく、特別な一着です♡

自分を大切にする時間を、aimerfeelとともに

“Red Luxury & Balletcore Mood”が描くのは、華やかさと可憐さ、2つの魅力の共演。大切なのは、どんなときも“自分をときめかせること”。

aimerfeelのクリスマスコレクションは、そんな気持ちを思い出させてくれる特別な存在です。現在、公式オンラインショップでは新作の予約販売もスタート中。

お気に入りの一着を見つけて、心まで温まるホリデーシーズンを過ごしてみてくださいね。