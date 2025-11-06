ももち×GiRLS by PEACH JOHN♡即完ブラに新色＆ノンワイヤー

GiRLS by PEACH JOHN（ガールズ バイ ピーチ・ジョン）が、美容系クリエイター・ももち（牛江桃子）さんとのコラボ第3弾を2025年11月12日（水）に発売！前回即完売した「もりこれももちブラセット」の新色に加え、ノンワイヤータイプ「りらこれももちノンワイヤーブラセット」が新登場。集大成となる今回のコレクションは、機能性もデザインもとことん“ももち仕様”。

即完売ブラ「もりこれももち」に新色2色が登場



もりこれももちブラセット

人気の「もりこれももちブラセット」が、ホリデームードを感じる新色「ボルドー」と「アンティークピンク」で登場。

ラメチュール×レースの上品な組み合わせで、華やかさと落ち着きを両立しています。センターの低いL字ワイヤーが、バストをサイドから寄せ上げて理想の谷間をメイク。

2種類のパッドを使い分ければ、自然なボリュームアップも思いのまま。価格は\3,278（税込）、サイズはA～Fカップ（UB65/70/75）まで幅広く対応しています。

「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」♡ユニセックスパンツ

ノンワイヤー派必見！「りらこれももち」誕生



りらこれももちノンワイヤーブラセット

今回新登場の「りらこれももちノンワイヤーブラセット」は、ノンワイヤーなのに美しいシルエットを叶える新作。

プリーツレースやオーロラ色のラインストーンをあしらい、ももちさんらしい上品なフェミニンさを演出します。ほどよい厚みのモールドカップとパワーネットが、自然な丸みと安定感を実現。

カラーは「ホワイト」と「チャコール」の2色展開で、どんなファッションにもマッチ。価格は\3,278（税込）、サイズはBC/DEカップ（UB65/70/75）。

コラボ最終章、見逃せない限定コレクション♡



ももち×GiRLS by PEACH JOHNの第3弾は、可愛さと機能性の両立を極めたスペシャルコレクション。

即完売した人気シリーズに加え、ノンワイヤータイプも仲間入りし、より多くの女性に寄り添うラインナップとなりました。

11月12日（水）正午より公式通販と全国店舗（一部除く）で発売。数量限定のため、気になる方は早めにチェックを♪自分へのご褒美やホリデーシーズンの準備にもぴったりです。