この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】妻が女風へ…？！裏切りランジェリー』が、大きな波紋を広げている。出演したのは、長年連れ添った妻に不信感を抱き始めた一人の夫。そして、真実を突き止めるために動いたのは、ベテラン調査員・山田氏だ。



動画は、夫のこんな一言から始まる--

「仕事の交流会って言いながら、週に何回も外泊するようになって…。そして…赤いランジェリーですよ。今までそんなの、なかったのに」



空気のように当たり前だった妻の存在が、ある日突然“知らない女性”に変わる瞬間。その引き金となったのが、見慣れない鮮烈な下着だった。



山田氏による調査で明らかになったのは、妻が若い男性と腕を組み、ラブホテルへと消えていく衝撃の姿。

「あの野郎……マジで許せない」

映像を見た夫は、怒りと裏切りに震えた。



だが衝撃はそれだけにとどまらない。さらに調査が進むと、相手の男は“女性専用風俗店のキャスト”であることが判明する。

「まさか…あいつ、そっちに行ってたのかよ」

「“仕事の飲み会”って、それかよ……」



一見、家庭的で落ち着いていた妻。その裏では、自ら快楽を求める“もう一つの顔”を持っていた。

夫婦はその後、大喧嘩の末に離婚。慰謝料請求の渦中にあるという。



「まさか向こうから離婚を切り出すとは…。でも、僕は後悔させたい。自分が何を壊したのか、ちゃんと向き合ってほしい」

ラスト、依頼者はそう語る。



画面越しにも伝わるのは、平凡な日常の“向こう側”に潜む裏切りの気配。そして、誰もが「まさか」と思うような現実は、今日もまたどこかで起きている。



