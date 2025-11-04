この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】妻が女風へ…？！裏切りランジェリー』が、大きな波紋を広げている。出演したのは、長年連れ添った妻に不信感を抱き始めた一人の夫。そして、真実を突き止めるために動いたのは、ベテラン調査員・山田氏だ。

動画は、夫のこんな一言から始まる--
「仕事の交流会って言いながら、週に何回も外泊するようになって…。そして…赤いランジェリーですよ。今までそんなの、なかったのに」

空気のように当たり前だった妻の存在が、ある日突然“知らない女性”に変わる瞬間。その引き金となったのが、見慣れない鮮烈な下着だった。

山田氏による調査で明らかになったのは、妻が若い男性と腕を組み、ラブホテルへと消えていく衝撃の姿。
「あの野郎……マジで許せない」
映像を見た夫は、怒りと裏切りに震えた。

だが衝撃はそれだけにとどまらない。さらに調査が進むと、相手の男は“女性専用風俗店のキャスト”であることが判明する。
「まさか…あいつ、そっちに行ってたのかよ」
「“仕事の飲み会”って、それかよ……」

一見、家庭的で落ち着いていた妻。その裏では、自ら快楽を求める“もう一つの顔”を持っていた。
夫婦はその後、大喧嘩の末に離婚。慰謝料請求の渦中にあるという。

「まさか向こうから離婚を切り出すとは…。でも、僕は後悔させたい。自分が何を壊したのか、ちゃんと向き合ってほしい」
ラスト、依頼者はそう語る。

画面越しにも伝わるのは、平凡な日常の“向こう側”に潜む裏切りの気配。そして、誰もが「まさか」と思うような現実は、今日もまたどこかで起きている。

YouTubeの動画内容

02:01

浮気疑惑に揺れる夫の心情と下着の変化
06:10

現場で捉えた決定的瞬間と調査結果の報告
12:25

離婚の現実と慰謝料問題、男の後悔

