釜山・光安里の隠れ家カフェ 「CAFE ROLLME」─バリスタが淹れる一杯と食事をゆっくり楽しむ時間

釜山・光安里（クァンアンリ）の海岸通りから少し奥へ入ると、落ち着いたトーンの外観が印象的な「CAFE ROLLME（カフェ ロルミ）」が現れます。ここは、本格バリスタが手がけるコーヒーと、“ちゃんと食べられる”ブランチ＆食事メニューが人気のカフェ。旅行中のカフェ巡りで「食事もできるところがいいな」と思う人にはぴったりの場所。光安駅から徒歩約7分、海にも近く、カフェの後に浜辺を散歩できるロケーションも魅力です。半テラス席もあり、自然光が差し込む明るい店内です。

バリスタが淹れるこだわりの一杯

店内に入ると、すっきりとしたウッド調のカウンター越しに、バリスタが丁寧にハンドドリップを淹れてくれます。「ロルミ」のコーヒーは豆本来の香りがしっかり感じられるタイプです。

酸味控えめで飲みやすく、コーヒー初心者にもおすすめ。定番の「アメリカーノ」や「ラテ」はもちろん、「ローズラテ」や「済州抹茶ラテ」など、韓国らしい華やかなメニューも人気です。

そして「トリプルチーズラテ」は、チーズのトッピングがキュートで人気です。

ガラス越しに光が差し込む席で、香ばしい香りとともに過ごす時間は、旅の中の小さなご褒美。

「ROLLME」のもうひとつの魅力は、フードメニューの豊富さ。韓国のカフェでは珍しく、食事としても満足できるラインナップが揃っています。

特に人気なのが「ニューヨークハンドロール」と「ブルックリンシュリンプバン」。エビや野菜をふんだんに使ったボリュームたっぷりの一皿は、まるで“ブランチ専門店”のようなクオリティ。

彩りも美しく、プレートの上に並ぶ食材はまるでアート。コーヒーとの相性も抜群で、「カフェで食事も楽しみたい」派にぴったりです。

洗練された空間で過ごす、静かな時間

店内はナチュラルモダンなデザイン。白を基調とした空間に、ウッドの家具と観葉植物が映えます。大きな窓からは柔らかな光が差し込み、どの席に座っても写真がきれいに撮れる、“フォトジェニック”な空間。

席の間隔も広く、一人でノートPCを広げる人や、カップルでゆっくり会話を楽しむ人など、思い思いの時間が流れています。Wi-Fiや電源も完備されており、旅の合間の休憩やワークカフェとしてもおすすめです。ペット同伴も可能です。

コーヒーと一緒に頼みたいのが、人気の「ドームティラミス」や「チーズケーキ」。

まんまるのドーム型ケーキは、見た目も可愛くてSNS映え抜群。甘さ控えめで、コーヒーとのバランスも完璧です。

旅の途中で、ほっと一息つく場所

光安里の海辺の喧騒から少し離れた「CAFE ROLLME」は、観光に疲れた体をゆるめてくれる“癒しのカフェ”。

窓の外を眺めながら、お気に入りのドリンクと軽食をゆっくり味わう時間は、釜山の思い出を特別にしてくれます。

「映えるだけじゃない、味も雰囲気も満たされる」

そんなカフェを探しているなら、次の釜山旅ではぜひ立ち寄ってみてください。

CAFE ROLLME（카페 롤미）

食事もスイーツも楽しめる「CAFE ROLLME」は、“釜山のカフェ文化”を象徴する存在。

おしゃれで写真映えもするだけでなく、「おいしさ」もきちんと感じられる。そんな理想のカフェタイムを過ごしたい人におすすめです。

CAFE ROLLME（카페 롤미）

住所：釜山広域市 水営区 光南路188 1階

アクセス：地下鉄2号線「光安駅」1番出口より徒歩約7分

営業時間：10:00～22:00

メニュー例：ハンドロール、シュリンプバン、ローズラテ、ドームティラミス など

Instagram：@caferollme_official