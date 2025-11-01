マルセロ・ヒアン“公認”！ お笑い芸人・レイザーラモンRGが『Big Thank You Day』の事前プロモーションに登場【FC東京】
2025年12月６日、FC東京はアルビレックス新潟戦（J１リーグ第38節）で『Big Thank You Day』を開催。そのイベントに関連して、マルセロ・ヒアンに扮するお笑い芸人のレイザーラモンRGが事前プロモーションに登場する。
BSよしもとで放送された『FC東京×吉本興業 お笑いアディショナルタイム』で、レイザーラモンRGがM・ヒアンのモノマネを披露した縁から今回の起用に繋がった。具体的な実施内容は以下のとおりだ。
・『Big Thank You Day』特別試合告知バナー （レイザーラモンRG、M・ヒアン選手モノマネver）
・『FC東京フリースポンチョ』グッズモデル（レイザーラモンRGのM・ヒアン選手モノマネver）
・M・ヒアン（レイザーラモンRG）によるFC東京あるあるネタ動画
ちなみに、今回の企画にあたり、M・ヒアン本人がレイザーラモンRGのモノマネを公認している。M・ヒアン選手のコメントは次のとおりだ。
「日本のTVスター、トップコメディアンであるRGさんが私のモノマネをしてくれるなんて大変光栄です。今シーズンの最終戦をこういった形で盛り上げてくれているので、RGさんに負けないように、怪我を治して、しっかりと試合に向けた準備をしていきたいと思っています。みなさん、ぜひホーム最終戦を観にきてください」
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
