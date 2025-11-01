この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

阪神梅田本店（大阪市北区）地下1階に10月15日、あみだ池大黒の人気菓子「大阪花ラング」初の専門店「花ラングガーデン」がオープンした。



1805(文化2)年創業の大阪銘菓「おこし」の老舗である、あみだ池大黒（大阪市西区）による「大阪花ラング」は、見た目の可愛らしさと食感の良さが特徴のお花の形をしたラングドシャ。2019年の発売以来、累計販売個数は2,000万個を突破し、大阪を代表する土産菓子として人気を集めている。



「花ラングガーデン」では、「花ラング オリジナル」（4個入＝778円、8個入＝1,556円、16個入＝3,111円）をはじめ、限定フレーバーの「花ラング ピスタチオ」（4個入＝908円、8個入＝1,815円）、「花ラング ベリー」（4個入＝908円、8個入＝1,815円）、さらに「花フィナンシェ」（6個入＝1,167円、10個入＝1,944円）、「花クッキー缶」（1,944円）を販売する。



営業時間は10時～20時。