タレントのRIKACOさんは10月30日、自身のInstagramを更新。歯列矯正をしていたことを明かしました。
また「頑張りました 歯並びは清潔感にも繋がるから！ 大切な事だなーと！清潔感のあるシニアを目指して努力した事！なりたい自分にまたひとつ進めた！」と、現在59歳のRIKACOさんは目標達成で喜びをあらわにしました。
ファンからは、「お疲れ様でした」「里佳子さん素敵です」「私も同じくインビザラインやりましたぁ〜」「歯ってめちゃくちゃ大切ですよね」「同世代にとっては、自分のことの様に嬉しいです！」「これがほんとのセルフラブだね」「シニアに向けての準備 流石リカコさん」「歯並び綺麗〜」と、称賛の声が相次いでいます。
「歯ってめちゃくちゃ大切ですよね」RIKACOさんは「こんな顔でごめんなさい」とつづり、4枚の写真を投稿。1年間、歯列矯正をしていたようです。歯医者で口を大きく開けた施術中のシーンときれいになった歯並びのショットを披露しています。
(文:中村 凪)