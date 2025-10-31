【夫婦、小さなすれ違い…】香害？ムリー！好みの違いは鼻に出る【第47話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、香りの好みの違いから起こった一件です。
夫「なに！？ このニオイ！」
いつものように帰宅すると、家の中がものすごいニオイで充満していて、思わず口と鼻を手で覆い顔をしかめる夫。それに対し妻の反応は真逆で……。
妻「柔軟剤新しいの使ったんだ〜。いい匂いじゃない？」
大好きな香りに包まれてご満悦な妻。しかし夫にすれば耐えられないニオイなわけで。いわゆる「香害（こうがい）」問題です。今回は夫が「ニオイがキツイのでもどしてほしい」と嘆願したため、しぶしぶ以前の柔軟剤に戻してもらえたのだそうですが……。これ、家族でも言い出しにくいですよね……。とは言え、一度ガマンしてしまうとずっと耐え続けることになりますし。好みの違いって難しい！ 譲り合いでうまくやっていけるといいのですが。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
