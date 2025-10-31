【夫婦、小さなすれ違い…】香害？ムリー！好みの違いは鼻に出る【第47話まんが】#ママスタショート

夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？　許せない？　ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。



今回は、香りの好みの違いから起こった一件です。

夫「なに！？　このニオイ！」

いつものように帰宅すると、家の中がものすごいニオイで充満していて、思わず口と鼻を手で覆い顔をしかめる夫。それに対し妻の反応は真逆で……。

妻「柔軟剤新しいの使ったんだ〜。いい匂いじゃない？」

大好きな香りに包まれてご満悦な妻。しかし夫にすれば耐えられないニオイなわけで。いわゆる「香害（こうがい）」問題です。今回は夫が「ニオイがキツイのでもどしてほしい」と嘆願したため、しぶしぶ以前の柔軟剤に戻してもらえたのだそうですが……。これ、家族でも言い出しにくいですよね……。とは言え、一度ガマンしてしまうとずっと耐え続けることになりますし。好みの違いって難しい！　譲り合いでうまくやっていけるといいのですが。

夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部