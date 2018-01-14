『香害』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ポーチの中身などを紹介するもので、周囲に配慮していることも言及
日刊ゲンダイDIGITAL
正体は口内の細菌が放出する「スカトール」だと化学オタクが解説
まいどなニュース
ママスタ☆セレクト
その臭いに周りの人は耐えられなくなって、各々一杯で帰っていったという
日刊SPA!
会社側は従業員に指摘し、自覚・改善を促すことを検討すると弁護士
弁護士JPニュース
プレジデントオンライン
過剰な柔軟剤や香りづけビーズの使用がタオルに悪影響を及ぼしていると指摘
livedoor ECHOES
生徒の「いい匂い」との感想を受け、ネットでは「スメハラ論争」が勃発
Smart FLASH
キャリコネニュース
香害を引き起こす原因となる場所は「乗り物の中」という回答が最多
弁護士ドットコム
国民生活センターには、発咳や頭痛、吐き気といった症状が現れたとの相談が
NEWSポストセブン
近藤春菜は、「食事の場でその香りを漂わせるのは失礼」とコメント
柔軟剤や洗剤の人工的で過度な香り付けに対して警鐘を鳴らす内容
J-CASTニュース
花の在庫が置いてあるのは共用部分の廊下のため、撤去を求めることが妥当
被害に悩む人からは「香料のない時代に生まれたかった」という切実な声も
目を閉じて柔軟剤の香りを確認する、香りと自分のイメージの調和を確認する
All About