¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤²Î¼ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ò¹ÈÁÈÊÔ¡Ó1°Ì¤Ï ¡È¸òºÝÊóÆ»¡É ¤Ç¡Ö¥×¥í°Õ¼±¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¹óÉ¾¡Ú500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡Û
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼ê¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÏÂè77²ó¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ»ï¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦²Î¼ê¤ÏÃ¯¡©¡×¤òÁ´¹ñ¤Î20Âå¤«¤é60Âå¤Î½÷À500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²Î¼ê¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤À¡ÊÆÃÊÌ´ë²è¡¦ÄÉ²Ã½Ð¾ìÏÈ¤Ê¤É¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤²Î¼ê¡×¤Î¹ÈÁÈÊÔ¡¢¥È¥Ã¥×5¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÂè5°Ì¡ÛÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê36É¼¡Ë½Ð¾ì29²ó¡Ê2024Ç¯¤Þ¤Ç¡£°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¿·¶Ê¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¶Ê¤·¤«²Î¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤éÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ê50Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢¤â¤¦¤¨¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê20Âå¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤ò3²ó¤Ä¤È¤á¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£2024Ç¯¤Ï70ºÐ¤Ç½Ð¾ì¡£¥¤¥ë¥«¡¢郄¶¶¿¿Íü»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÈÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ70Âå¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè4°Ì¡Ûtuki.¡Ê37É¼¡Ë½Ð¾ì1²ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¹ÈÇò¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡Ö´é½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤«¡¢SNS¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ê20Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¡ÁÇ´é¤ä¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£¡Ö¶â¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¶Ì¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¼ê½ñ¤¥¤¥é¥¹¥È¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È²¼¥Í¥¿¡É Åª¤ÊÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¡£
¡ÚÂè2°Ì¡ÛTWICE¡Ê50É¼¡Ë½Ð¾ì5²ó
¡ÖÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ú¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤êÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤ÇK-POP¤ÏÉÔÍ×¡£½Ð¤¹°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¡Æ±ÍÍ¤Î°Õ¸«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼9¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¡£
¡ÚÂè2°Ì¡Û¥¤¥ë¥«¡Ê50É¼¡Ë½Ð¾ì2²ó
¡Ö¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¡Ø¤Ê¤´¤êÀã¡Ù¤°¤é¤¤¤À¤·¡¢¤â¤¦Ê¹¤Ë°¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦¼çÉØ¡Ë
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÎ¤Î¿Í¤Ç¼ã¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë
¡¡¹ÈÇò¤Ï1992Ç¯¤È2024Ç¯¤Ë½Ð¾ì¡£¶ÊÌÜ¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ê¤´¤êÀã¡×¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï1975Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥óºÇ¹â½µ´Ö4°Ì¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£
¡ÚÂè1°Ì¡ÛME:I¡Ê53É¼¡Ë½Ð¾ì1²ó
¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤«ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤È¤«Â¿¤¹¤®¡×¡Ê20Âå¡¦³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤ÈÎø°¦¤È¤«¡¢¥×¥í°Õ¼±¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Ç¯±Û¤·¤Ë¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå¡¦¸øÌ³°÷¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î20Âå¤«¤é¤ÎÉ¼¤¬Â¿¿ô¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2024Ç¯4·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯10·î¡¢ÈÓÅÄÛÙ·î¤¬¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎJO1¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤é¤ì³èÆ°µÙ»ß¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë4¿Í¤¬³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê1¿Í¤Ï³èÆ°ºÆ³«¡Ë¡£¡Ö¥×¥í°Õ¼±¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£