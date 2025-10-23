「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、TVシリーズ放送開始から30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』をテーマにしたライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を2026年春に開業することを決定！

2026年春、フライングシアター型アトラクションにTVシリーズ放送開始から30周年を迎え、今なお世界中のファンを魅了し続ける『エヴァンゲリオン』シリーズの世界観を融合した「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」が登場！

世界で唯一、高精細８K LEDライドアトラクションに乗って、ハウステンボスを舞台にしたオリジナルストーリーで『エヴァンゲリオン』の世界観を完全没入して楽しむことができます。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、高精細8K LEDドーム型巨大スクリーンとフルHDの約19倍という驚異的な解像度を誇る8K映像、最新技術を駆使したライドモーションの3つを兼ね揃えたフライングシアター型アトラクションです。

フライングシアター型アトラクションにおいて8K LEDを導入したアトラクションは日本初であり、圧倒的映像美が作り出す唯一無二の迫力と臨場感をお届けします。

ゲストは巨大スクリーンによって視界180度に8K映像が広がり、いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒と大激闘に巻き込まれます。

ライドモーションの動き、風、音、振動までもが完全に“『エヴァンゲリオン』の世界観とシンクロ” 。

光の粒、爆発の迫力、機体の質感までもがリアルに迫り、ライドモーションによって、急降下、浮遊感、振動など、『エヴァンゲリオン』の世界で繰り広げられる圧倒的な臨場感を体ごと味わえます。

『エヴァンゲリオン』シリーズは、1995年にTVシリーズが放送開始され、30年にわたって日本のみならず世界を熱狂させ続けてきたアニメーション作品。

2025年10月に30周年を迎え、来年2月に開催されるシリーズ初の大型フェスイベントや、海外でのイベント・コンサート開催など世界中で多くの注目を集めるアニバーサリーイヤーとなります。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」は未来へ繋がる『エヴァンゲリオン』の30周年の目玉であり、『エヴァンゲリオン』シリーズのファンはもちろん、初めての人も圧倒される大型アトラクション。

このアトラクションで展開するストーリーは完全オリジナルで、世界唯一、ハウステンボスでしか体験することができません。

ヨーロッパの街並みに、エヴァンゲリオン初号機がリフトオフ！

実際に目にした建物や景色が、エヴァンゲリオンと使徒の激闘の舞台として再現され、現実と錯覚するほどのリアルな世界が広がります。

いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒と大激闘に巻き込まれる、圧倒的な迫力と臨場感をご体感ください。

さらに、ハウステンボスでより一層『エヴァンゲリオン』の世界に没入できる『エヴァンゲリオン』のオリジナルグッズ、限定メニューの展開も予定しています。

郄村耕太郎 代表取締役社長執行役員CEO からのコメント

このたび、ハウステンボスでは新たに『エヴァンゲリオン』をテーマとしたアトラクションを導入いたします。

『エヴァンゲリオン』が持つ独自のデザイン性と世界観には、緻密な構造美や都市的な造形感覚があり、ヨーロッパの街並みを精巧に再現したハウステンボスの景観とも高い親和性があると感じています。

『エヴァンゲリオン』の世界観を最大限リスペクトしながら、古くから防衛・造船の拠点として発展してきた長崎県佐世保市らしい形で『エヴァンゲリオン』の世界を体感できる空間を創り上げることで、地域の歴史や文化にも新たな光を当てていきたいと考えています。

ハウステンボスはこれからも、世界に誇る日本の創造力を体験できる場として、国内外のゲストに驚きと感動を届けてまいります。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」について 株式会社カラー ライツ・宣伝広報部より

『エヴァンゲリオン』 シリーズ30周年のハイライトとなる大型アトラクションとして、『エヴァンゲリオン』本編の世界観をリスペクト頂いたオリジナルストーリーのライドアトラクションが九州・長崎県のハウステンボス様に誕生することを大変嬉しく思っております。

本アトラクションは、使徒との大激闘を、「8K LED」のフルスクリーンに映し出される映像と、座席が浮き上がるフライングシアターが完全にシンクロするライドモーションで、まさに没入体験になると伺っています。

本アトラクションを日本のファンの皆様に楽しんで頂きたいのは勿論のこと、九州・長崎エリアは東アジアからのアクセス・利便性が高いことや、ハウステンボス様は海外からのお客様も多いと伺っておりますので、ここでしか体験することのできない新しい『エヴァンゲリオン』を、世界中の多くのファンの皆様に味わっていただきたいです。

