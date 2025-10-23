一体なぜ否定？　米司会が大谷翔平の“伝説ワンマンショー”に辛口意見「今までも1試合3本塁打を打った選手はいる」「実際はそこまで凄くない」

投打で異次元のパフォーマンスを披露した大谷。その大暴れっぷりにまさかの批判が飛んだ(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）の異次元の活躍は、何かと論争のタネとなる。

今回、新たな“火種”を生んだのは、米放送局『FOX Sports』のラジオ番組でホストを務めるロブ・パーカー氏だ。以前から大谷に対しては「投打の両方ができたら毎年MVPになるとでも言うのか？」や「投手としても投げ始めたから『一番に価値がある』と言うのは間違っている」と異論をぶつけてきた名物識者は、現地時間10月17日に行われたリーグ優勝決定シリーズ第4戦における歴史的な活躍にも不満を漏らした。

間違いなく“伝説的なワンマンショー”だった。勝てばワールドシリーズ進出となる緊張感がある一戦で「1番・投手兼指名打者」で先発した大谷は、投手としては7回途中を2安打、無失点、10奪三振と快投。打者としては1試合3本塁打と大暴れ。勝利に貢献した偉才に対しては、「史上最高だ」と言った声が相次いで噴出した。

大谷に対する称賛が球界内で飛び交った。そうした風潮に待ったとかけたパーカー氏は、『FOX Sports Radio』内で「みんながみんな瞬間的な感情に囚われている。誰もが『ショウヘイが前人未踏のことをやったぞ』みたいな言い方をしているが、それは真実ではないよ」と断言した。

大谷がやってのけた「1試合3本塁打＆10奪三振」はメジャーリーグ史上初の偉業。それだけに「前人未到」という言葉は適当ではある。しかし、「今までにも1試合3本塁打を打った選手はいるんだ。あのレジー・ジャクソンだってワールドシリーズで3球連続3本塁打を記録している」と反論するパーカー氏は、こうも続けている。

「10奪三振？ よかったじゃないか。でも、強力なブルワーズ打線をシャットアウトした訳ではないだろ？ ブレイク・スネルは8回を投げて素晴らしかったし、ヤマモトに至っては完投をしたんだ。じゃあ、ショウヘイはどうだ？ （投手として）何か特別なことを成し遂げたわけじゃない！

ブルワーズはシリーズ全体を通してドジャースから打てなかったんだ！ 得点すらまともに取れなかったんだ！ だから、まるでショウヘイがノーヒットノーランを達成し、毎打席4本塁打を打ったかのように言われるんだ。でも実際にはそこまで凄いことではない」