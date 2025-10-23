¡ÚºÐÀî Î´Íº¡Û¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ËÀ¯³¦¿ÍÌ®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ä¸Å²°¡¦ÌÚ¸¶¡¦±óÆ£¤òÈ´Å§¤·¤¿¶ÄÅ·¡Ö¹â»Ô¿Í»ö¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¶¯¸Ç¤Ê¡Ö¹â»Ô¡¦¸Å²°¡¦ÌÚ¸¶¥é¥¤¥ó¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î´±Å¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È³ÕÎ½¿Í»ö¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞÃæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë´·½¬¤ä¾ï¼±¤òÊ¤¤¹°ÛÎã¿Í»ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¹â»Ô¿Í»ö¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Àè¤º¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡Ê½°±¡ÅöÁª6²ó¡¦µìÌÐÌÚÇÉ¡Ë¡£¹â»Ô»á¤¬10·î7Æü¤Î¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤Ç¡¢¿ÆÂæÏÑÇÉµÄÏ¢¤ÎÆü²ÚµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡ÊÆü²Úº©¡Ë²ñÄ¹¤Î¸Å²°·½»Ê¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡Ê½°±¡12²ó¡¦ÌµÇÉÈ¶¡Ë¤ò¼«Ì±ÅÞÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ËÈ´Å§¤·¤¿¤Î¤Ï¶ÄÅ·¿Í»ö¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÌÚ¸¶»á¤ÏÆü²Úº©»öÌ³¶ÉÄ¹¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ìÆü²Úº©´´»öÄ¹¤¬¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹Âå¹Ô¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÍÂ¼¼£»ÒÉû´´»öÄ¹¤ÏÁíÌ³²ñÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢Âè1¼¡´ßÅÄÊ¸ÍºÆâ³Õ¡Ê2021Ç¯10·îÈ¯Â¡Ë¤Î¹â»Ô¼«Ì±ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹»þ¤Î²ñÄ¹Âå¹Ô¤¬¸Å²°»á¤Ç¤¢¤ê¡¢Éû²ñÄ¹¡Ê»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë¤ÏÌÚ¸¶»á¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô¡¦¸Å²°¡¦ÌÚ¸¶¥é¥¤¥ó¤À¡£¤½¤â¤½¤âÂè4¼¡°ÂÇÜÂè2¼¡Æâ³Õ¡Ê19Ç¯9·î¡Ë¤ÎÁíÌ³ÁêÅö»þ¡¢ÌÚ¸¶»á¤Ï¼óÁêÊäº´´±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÉÈ¶¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝ¼éÇÉÃæ·ø¤ÎÍË¾³ô¤ÈÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ö¼Â¡¢¹â»Ô»á¤¬21Ç¯9·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ´ßÅÄ»á¤ËÇÔ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÌÚ¸¶»á¤Ï¹â»Ô¸õÊä¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å²°»á¤¬¹â»Ô»á¤Î¡ÖÀº¿À°ÂÄêºÞ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÚ¸¶»á¤Ï¹â»Ô»á¤ÈÀ¯¼£ÍýÇ°¤ä¿®¾ò¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡ÖÆ±»Ö¡û¡û¤è¡ª¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÖß·Î¼Àµ¤È¤ÎÀÜÅÀ
¤½¤·¤Æ¹â»Ô»á¤ÏÂè4¼¡°ÂÇÜ²þÂ¤Æâ³Õ¤Î18Ç¯10·î¡¢½÷À½é¤Î½°µÄ±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Ä¶ÊÙ¶¯²È¤ÎÀ¯ºöÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤¬À¯¶É´Ñ¤ËË³¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÆ±»á¤Ï¡¢Åö»þ¡¢Æ±½°±¡µÄ±¿¤ÎÌîÅÞÂ¦°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡ÊÅö»þ¡¦½°±¡3²ó¡Ë¤ÎËÉÙ¤ÊÍ¿ÌîÅÞ¿ÍÌ®¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î±óÆ£»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¼«°ÝÏ¢Î©À¯¸¢ÃÂÀ¸¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤è¤Ã¤ÆÆ±»á¤Ï°ÛÎã¿Í»ö¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹·óÌ³¤Ç¡¢¼óÁêÊäº´´±¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£26Ç¯´Ö¤Î¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢»þÂå¤Ç¤â¡¢¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤¬´±Å¡Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£°ø¤ß¤Ë¹â»ÔµÄ±¿°Ñ°÷Ä¹»þÂå¤ÎÉ®Æ¬Íý»ö¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤Ç·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤òÌ³¤á¤¿ÀÖß·Î¼Àµ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡Ê½°±¡7²ó¡¦ÀÐÇË¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÎÁ°Ç¤°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¸Å²°»á¡£
¼¡¤Ï¡¢´±Å¡¾åµé¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Í»ö¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇÂç¤Î°ÛÎã¿Í»ö¤Ï¡¢¼óÀÊ¼óÁêÈë½ñ´±¤ÎÈÓÅÄÍ´ÆóÁ°·ÐºÑ»º¶È»öÌ³¼¡´±¡Ê1988Ç¯µìÄÌ»º¾Ê¡Ë¤òÊÌ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼óÁê»öÌ³Èë½ñ´±6¿Í¤è¤êÇ¯¼¡¤¬¾å¤ÎÌÐÌÚÀµ·Ð»º¾Ê´±Ë¼À¯ºöÎ©°ÆÁí³ç¿³µÄ´±¡Ê92Ç¯µìÄÌ»º¾Ê¡Ë¤¬ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±Èë½ñ´±¡Ê»öÌ³¡Ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£¼óÁê»öÌ³Èë½ñ´±¤ÎºÇ¥·¥Ë¥¢¡¢µÈÌî°Ý°ìÏºÁ°ºâÌ³¾Ê¼ç·×¶É¼¡Ä¹·ó´ë²èÄ´À°Áí³ç´±¡Ê93Ç¯µìÂçÂ¢¾Ê¡Ë¤è¤ê1Ç¯¾å¤Ç¤¢¤ë¡£²â¤¬´Ø¤Î¾ï¼±¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
