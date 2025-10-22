クマ撃退男性が語るサバイバル法「風を背中に感じ続けること」撃退の瞬間撮影「クマに落ち着いて話しかけた」　カナダ

日本各地でクマによる襲撃が発生して死傷者が相次いでいる。

住民の生命をどう守るのか、大きな問題となるなか、多くの巨大なクマが生息するカナダで実際にクマに遭遇し、見事撃退した男性の話を聞いた。男性が使っていたのは銃ではなく、日本でも活用されている、クマ撃退スプレーだった。

100頭以上のクマに遭遇

カナダ中西部・サスカチュワン州で山林火災に対応する消防士をするかたわら、写真家として活動するカーティス・マトゥイシャンさん。

仕事やプライベートでこれまで100頭以上のクマに遭遇したというが、クマ撃退スプレーを使ったのは1回だけだという。2022年5月末に撮影していた際、クマが想定より近寄ったために使わざるを得なくなったのだ。

消防士という仕事柄、スプレーの使い方の訓練は受けているというマトゥイシャンさん。自らが撮影した約3分の動画は、マトゥイシャンさんが落ち着いた声で「おい、クマ」と後ずさりしながら声をかけている様子からはじまる。

―――この動画の当時の状況について教えて？

「私は写真家で森に住んでいるが、このあたりはクマが多く、頻繁に撮影に出かける。クマは通常、人のにおいがすると逃げていくが、この時は明らかに違っていた」

「このクマの写真を何枚かカメラで撮った後、こちらに向かって歩いてきたので、大声を出して自分を大きく見せるなどして怖がらせようとした。脇道にそれたにも関わらず、向かってきたので、消防士としての訓練を思い出し、スプレーを準備した」

急に接近したクマ「風を背に感じ続けることを意識」

「作戦を変更してゆっくりと後ずさりし、落ち着いて話しかけ、クマに私が脅威だと思わせないように努めた。フォーカスしたのは“風を背中に感じ続けること”。つまり風上にたち、スプレーを使う段階になったら自分の顔にかからないようにすることだ」

―――途中で木に登ったり降りたり、急に駆け寄ってきたりしたが？

「クマが木に登るのはよくあることで、怖くなった時にそういう行動を取る。クマは木に登ると安全だと感じる。私がさらに大きな声で叫んだが、それはクマをそのまま木を登り続けさせようとしたから。1〜2歳くらいのクマで、好奇心が強かったようだ」

―――クマが意図してこちらに向かっているとわかったのは？

「クマは蛇行しながら近づいてきた。途中で横にそれたかと思ったら、こちらに向きを変え、私をまっすぐ見て唇を少しなめ、近づいてきた。実際に突進してきたわけではないが、かなり近くに来たのでスプレーをほんの少し、噴射した。するとクマの顔に命中し、クマは向きを変えた」

―――スプレーはどれくらい噴射できるもの？他に身を守る方法はあるの？

「我々が持っていたスプレーは8秒間、噴射できる。もし効果がなかったらクマが向きを変えるまで続ける予定だったが、幸いなことに、1秒以上は使わなかった」

「銃器を持ち歩く人もいるが、現地は国立公園の中なので所持できない。実は、スプレーが銃よりも効果的だという興味深い研究結果がある。銃を撃って的を外した場合、クマをさらに怒らせてしまうことになるという理論だ。また、クマの種類やその時の様子にもよっても対処法は異なる」

なぜクマは人を襲うのか

―――クマに襲われる要因は？

「私の理解では、クマとの遭遇や襲撃の多くは、クマが人に慣れているときに起こる。通常、クマは人間に対して本能的に恐怖心を抱いているが、現代の生活で人間も自然の中にも入りこんでいく中、慣れてきているように思う」

「特に、クマの生息域にゴミや食べ物を無防備に置いておくと、クマは人間を“食料源”と考えるようになる。こうした状況を回避するには、一般市民への教育が本当に必要だ。もちろん、野生動物との遭遇をゼロにすることはできないが、減らすためにできることはたくさんある」

―――クマを近づけさせないためには？

「もしグループで行動できるのであれば、襲撃の可能性ははるかに減る。また、野外でキャンプをするなら、ゴミをきちんと片付けて、においなどで周りに引き寄せるものがないことを確認することだ。

見通しの悪いところにさしかかる場合は『おーい、クマ！』などと声をあげるのはいつも効果的だ。鈴などは“音の抑止力”になるという話もあるが、（人の声でないと）逆にクマを誘引するという人もいる。とにかく“音をたてる”、“誘引するものを密封する”、“万一の計画を立てておく”ことだ」

クマ撃退スプレー用のホルスターで常時携行も

―――それでも遭遇してしまったら？

「大切なのは、スプレーをすぐに取り出せるようにしておくことだ。リュックの中に埋もれてしまっていたら、役に立たない。スプレーをぶらさげられるホルスターも売っている。私は山道をジョギングする時も、クマの生息地に入る時は必ず持って行く」

「そしてクマが突進してきたら、『膜をつくるように噴射』する。クマがその膜に突っ込んできたら襲うことをあきらめるかもしれない。それでも突進してきたら顔に直接噴霧をする」

「このスプレー缶なら25フィート（約7.6m）の距離まで届く。私が遭遇した時はうまくいったが、反省点があるとすれば、もう少し早く噴射すればよかったと思う。

車や家など避難できる場所がある場合は、そちらに避難するのが一番。走らず、クマの様子をみながら、別の方向に向かうようにすることだ」

「私たちだけではなく、クマの安全を守る最善の方法」

―――撃退スプレーはいくらぐらいするの？

「カナダでは1本約50ドル（日本円で約7600円）。安心のための保険と考えれば安いもの。

自然の中で過ごすのももっと楽しくなるし、万一の備えができる。使用期限があり、期限切れのものはスプレーの強さなどが低下し、噴射できる距離が短くなるおそれがある」

―――この動画を投稿して改めて思うことは？

「私が本当に伝えたいのは、撃退スプレーが私たち自身の安全を守るだけではなく、クマの安全も守る最善の方法だということだ。

ネット上では、スプレーを使うのは残酷だと考える人が多くいるが、実際にはクマの目を一時的にくらますもの。クマにとっては瞬間的にかなり痛いが、将来の遭遇を抑止するのに役立つ。

ぜひこのスプレーについて学び、入手して使い方をしっかり理解し、いつも携行することをお勧めしたい」

【写真・動画】cmatwishphoto（カーティス・マトゥイシャンさん）

【取材・執筆：FNNニューヨーク支局長 弓削いく子 取材：ハンター・ホイジュラット】