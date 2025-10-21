¡Ú¥ß¥Ë¥ì¥Ó¥åー¡Û³°´Ñ¤è¤ê¤âÃæ¿È¤Î¿Ê²½¡¢M5ÈÇiPad Pro¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
13¥¤¥ó¥Á iPad Pro(M5)
¿·¤·¤¤¡ÖM5ÈÇiPad Pro¡×¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Á°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëM4ÈÇ¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯5·î¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯È¾¤Û¤É¤Ç¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤¿¡¢Ë¡Â§ÄÌ¤ê¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤âÊÑ²½¤Ê¤·¡£¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡ÖÃæ¿È¡×
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°²óÂçÉý¤Êºþ¿·¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÃæ¿È¤¬Ãæ¿´¤ÎÊÑ¹¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏM4ÈÇ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¡£
º¸(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¤¬M5ÈÇ¡¢±¦(¥·¥ë¥Ðー)¤¬M4ÈÇ¡£¥µ¥¤¥º¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆ±¤¸
¸ü¤µ¤âÊÑ²½¤Ê¤·¡£¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤ºÇö¤¤
Î¢ÌÌ
¥«¥á¥éÉô¡£¤³¤Á¤é¤âÁ°¥â¥Ç¥ë¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤
º£²ó¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥Ç¥à¹½Â¤¤ÎÍµ¡EL¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£M4ÈÇ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²è¼Á¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£¸«¤¿°õ¾Ý¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥¸¥åー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²è¼Á¤Ê¤É¤Ë¤âÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÍµ¡EL¡£È¯¿§¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¤â¤ËÎÉ¹¥
¾å¤¬M5ÈÇ¤Ç¡¢²¼¤¬M4ÈÇ¡£²è¼Á·¹¸þ¤ÏÆ±¤¸
³°´Ñ¤«¤é¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢USB-C¤«¤é¤Î½¼ÅÅ¤¬¡ÖµÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£60W°Ê¾å¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢30Ê¬¤Ç50¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤Þ¤ÇºÎÍÑ¤·¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¡Ç½¤À¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
USB-CÃ¼»Ò¤ÏµÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¤Ë
¤Ê¤ª¡¢M4ÈÇ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢M5ÈÇ¤Î¥»¥ë¥éー¥â¥Ç¥ë¤â¡¢SIM¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¯¡¢eSIMÀìÍÑ¤À¡£º£Ç¯¤ÏiPhone 17¥·¥êー¥º¤âeSIMÀìÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤¬eSIMÀìÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
M5¤ÏÂçÉý¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×
º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÃæ¿È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Îºþ¿·¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£M4¤«¤éM5¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÅöÁ³¤½¤ÎÊ¬¥¹¥Ôー¥É¤Ï¾å¤¬¤ë¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢PC¤äMac¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢iPad¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Å¤é¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¦¥§¥Ö¤ò¸«¤¿¤êÅÅ»Ò½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥å¥ïーÅªÍÑÅÓ¡×¤À¤È¡¢º¹¤¬´¶¤¸¤Å¤é¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾Êý¡¢ºÇ¶á¤Ï¥²ー¥à¤ÎÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ëー¥º¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¸¶¿À¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÀÇ½¤Ï¹â¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£
GPU¤Ê¤É¤Î¶¯²½¤ÏAIÀÇ½¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¥¢¥×¥ê¤â¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤ëApple Intelligence¤Î½èÍý¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¡¢AI´ØÏ¢ÀÇ½¤Î¶¯²½¤Ï½ÅÍ×¤À¡£
Geekbench 6¤Ç¤ÎÀÇ½¥Á¥§¥Ã¥¯·ë²Ì
Geekbench 6¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢CPU¤âGPU¤â¡¢M4ÈÇ¤ËÈæ¤Ù¤«¤Ê¤êÀÇ½¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
3DMark¤Î¡ÖSolarBay Extreme¡×¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿·ë²Ì¡£M5¤Ç¤ÎÂ®ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ï¸²Ãø
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3DMark¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤êÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤À¡£¥Æ¥¹¥È¤Ï¥ì¥¤¥È¥ìー¥·¥ó¥°¤ò¼´¤È¤·¤¿¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢M5¤Ï¥ì¥¤¥È¥ìー¥·¥ó¥°ÀÇ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
º£¸å¡¢Mac¡¦iPadÎ¾Êý¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥²ー¥à¤ÏÁý¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏM5ÈÇ¤ÎÀÇ½¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
Geekbench AI¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¡£ÆÃ¤ËGPU¤ÎAIÀÇ½¸þ¾å¤¬Âç¤¤¯¡¢¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë
Geekbench AI¤Ç¤ÎAIÀÇ½¤â¡¢M4¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿Ê²½¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÆÃ¤ËGPU¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖNeural Accelerator¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢AI½èÍý¸úÎ¨¤¬GPU¤ÎÀÇ½¸þ¾å°Ê¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â²Á¤ÊÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢M4ÈÇ¤«¤éM5ÈÇ¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£(ÊÔÃí¡§ºÇ¾®¹½À®¤Ç11¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ï168,800±ß¡¢13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ï218,800±ß)
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎiPad¤äiPad Pro¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤½¤í¤½¤íÇã¤¤´¹¤¨¤É¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²áµî¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÀÇ½¥¢¥Ã¥×¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ÏÂç¤¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¡¢256GBÈÇ¡¦512GBÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥â¥êー¤¬8GB(M4ÈÇ)¤«¤é12GB¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1TB¡¦2TBÈÇ¤Ï16GB¤È¤µ¤é¤ËÂç¤¤¤¤¬¡¢²Á³Ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
Apple Intelligence¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥á¥â¥êーÎÌ¤Ï¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖiPad¤À¤«¤é¥á¥â¥êーÎÌ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÂçÍÆÎÌ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£