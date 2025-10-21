大人の装いに気品を添えて。LANVIN en Bleuのパールアクセサリー登場

クチュールの精神を受け継ぎながら、モダンな遊び心をプラスしたデザインで人気のLANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）。そんなブランドから、クラシカルな雰囲気とエレガンスが融合した新作パールアクセサリーが登場しました。繊細なディテールと華やかなパールの輝きが、日常の装いにも特別な日のコーディネートにも上品な彩りを添えてくれます。

LANVIN en Bleuの新作パールが魅せる上品な輝き

LANVIN en Bleuの新作は、トレンドを超えて永く愛されるクラシカルなパールを主役にしたコレクション。

注目は90cmのロングパールネックレス（24,200円）。2本に分けて使えるデザインで、50cmと40cmとして単品でも重ね付けでも楽しめます。

カジュアルな装いにクラシカルなエッセンスを加え、上品な印象に仕上げてくれます。

マーガレットモチーフが輝く華やかアクセサリー

ショートネックレス（24,200円）には、トップにマーガレットモチーフのゴールドパーツをあしらい、控えめながらも存在感のあるデザインに。

さらにピアス（15,400円）は、動くたびに光を反射して顔まわりを明るく演出します。オフィスでも休日でも、シーンを選ばず使える万能アイテムです♪

心を結ぶ♡“結び”モチーフのブローチとブレスレット

帯を結んだようなフォルムが印象的なブローチ（16,500円）は、“縁を結ぶ”“心を結ぶ”という意味を込めた幸運のモチーフ。ヴィンテージ感とモダンさを併せ持ち、お祝いの席にもぴったりです。

ブレスレット（16,500円）は、上品なパールが手元を華やかに彩り、シンプルな装いのアクセントとしても活躍します。

上質な輝きで日常を特別に♡

クラシカルな中に優雅な遊び心が光るLANVIN en Bleuの新作パールアクセサリー。ネックレス、ピアス、ブローチ、ブレスレットなど幅広いラインアップが揃い、どんなシーンにも寄り添う逸品です。

全国のランバン オン ブルー アクセサリー売場および公式ECサイトで好評発売中。上質な輝きをまとって、自分らしいエレガンスを楽しんでみてください♡