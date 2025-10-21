外出先の喫茶店やコワーキングスペースでの作業中、スマホが立てておければ見やすくてよいのにと思うことがしばしばある。

過去にもそうした場合に役立つ、外出先に持ち歩けるスマホスタンドをいくつか紹介しているが、今回紹介する「スマホが立てられるペンポーチ」は、外出先での筆記作業で持ち歩くペンケースに、スマホスタンドの機能を合体させた製品だ。

ペンなどを封入した状態。外観は一般的なクリアタイプのペンケースだ

仕組みは写真をご覧いただければ一目瞭然で、ペンケースのファスナーの部分に、スマホを挟み込んで直立させるパーツが取り付けられている。これを簡易なスタンドとして使うことで、スマホを立てられるという逸品だ。

ファスナー部に、スマホを挟み込んで直立させるパーツが取り付けられている

ここにスマホを差し込むことで立てて使うことができる

このスタンドは完全な別パーツとなっており、ペンケース以外のアイテムでもこのパーツを組み合わせれば「スマホを立てられる」という名目で売れるので、若干こじつけという印象はなくはない。実際に将来、そうした姉妹製品が登場してくる可能性もありそうな予感は大いにある。

スマホを立てた状態。ちょっとしたアイデアグッズだがなかなか便利だ

裏側から見たところ。対応する厚みは実測12mmまで

とはいえそれがペンケース本体込でわずか110円で入手できるのは、なかなかリーズナブルではある。外出先での動画鑑賞はもちろん、学生ならばオンライン学習、社会人であればカレンダーや時刻表示など、さまざまな用途に活用できるはずだ。

またペンケースとしての使い方にピンと来なければ、ケーブルやアダプタを収納するケースとして使うという手もある。つまりスマホを立てられる小物ポーチというわけだ。社会人はむしろこちらのほうが、さまざまな用途が思い浮かぶのではないだろうか。

ペンケースではなくケーブルなど周辺機器入れとして使うのもひとつの手だろう

いずれにしても、スマホを立てるスタンドというのは、思いがけない時に必要になることも多く、そうした役目を果たしてくれる品を持ち物に忍ばせておくと、どこかで窮地を救ってくれる可能性がある。そうした場合のための投資として、本製品の110円という価格は、なかなかお買い得と言えるのではないだろうか。

製品名 発売元 実売価格 スマホが立てられるペンポーチ キャンドゥ 110円